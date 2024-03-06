Заліз у труси та вкусив: турист знайшов скорпіона в ліжку розкішного готелю (фото)

Перед від'їздом чоловік встиг сфотографувати свого кривдника. У майбутньому відзняті кадри можуть стати доказом у судовому позові проти курорту.

Відпустка у розкішному готелі Лас-Вегаса (США) перетворилась на "страшний сон" для американця Майкла Фарчі. Турист стверджує, що прокинувся у ліжку розкішного готелю The Venetian від укусу скорпіона, який заліз йому в спідню білизну. Детальніше про скандал пише видання The Mirror.

Після цього прикрого інциденту Фарчі разом зі своєю родиною виїхав з готелю раніше, аніж було заплановано. Перед від'їздом чоловік встиг сфотографувати свого кривдника. У майбутньому відзняті кадри можуть стати доказом у судовому позові проти курорту.

"Я просто відчув, що хтось вдарив мене ножем нижче пояса. Це було схоже на гостре скло або ніж. Пішов до вбиральні й побачив скорпіона, який висів на моїх трусах. Всі були у шокові, ніхто не вірив – навіть я", – згадує той травматичний досвід американець.

За словами потерпілого, середня вартість проживання в The Venetian становить близько 400 доларів за добу, але готель не виставив рахунок за номер у ніч інциденту.

"Коли ви заселяєтеся у готель, то очікуєте, що будете у безпеці. Я впевнений, що The Venetian, як і кожен великий заклад, має свою політику та процедури, щоб уникнути подібних випадків. Однак одна справа мати політику та процедури, а інша – переконатися, що їх дотримуються", – заявив адвокат Брайан Віраг.

Перед від'їздом чоловік встиг сфотографувати свого кривдника. У майбутньому відзняті кадри можуть стати доказом у судовому позові проти курорту. Фото: Google Maps Перед від'їздом чоловік встиг сфотографувати свого кривдника. У майбутньому відзняті кадри можуть стати доказом у судовому позові проти курорту.

У відповідь на звинувачення від постояльців представники The Venetian запевнили, що на курорті дотримуються всіх інструкцій.

"Ми можемо підтвердити, що так було і в цьому випадку", – зазначили вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як відпустка вартістю близько 3,5 тисячі євро, на яку сімейство з Единбурга (Шотландія) чекало протягом трьох років, несподівано перетворилась на суцільний "чорний день". Матір двох дітей забронювала пакетний тур для всієї своєї родини на острів Тенерифе, однак не врахувала одну суттєву деталь.

Крім того, ми розповідали про 58-річного водія автобуса Марка Гарланда, який під час авіаперельоту з Лондона до Бангкока (Таїланд) зустрів свою абсолютно ідентичну копію. Обидва пасажири вирішили поїхати у відпустку до Таїланду приблизно на однаковий термін, проте збіги на цьому не завершилися – під час посадки мандрівники виявили, що сидять поруч один з одним.