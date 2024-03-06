Вимоги мінімальні: охочим переїхати на райські острови заплатять $127 тисяч (фото)

Від учасників конкурсу вимагають дотримуватися балансу між роботою та особистим життям, а також "мати пристрасть до пригод".

Національна служба охорони здоров'я Шотландії (NHS) оголосила про "вакансію мрії" для тих, хто прагне кардинально змінити своє життя та кар'єру. Відомство шукає щонайменше 5 лікарів загальної практики для роботи на мальовничих віддалених островах Віст і Бенбекула, пише видання Daily Record.

Нові працівники стануть частиною нової медичної команди, щоб обслуговувати близько 4700 пацієнтів на всіх островах архіпелагу.

Як вказано в оголошенні, головна перевага цієї роботи — це унікальна можливість втекти від метушні великих міст і насолодитися спокійним життям на природі. Серед інших бонусів — компенсація витрат на переїзд у розмірі до 10 тисяч фунтів стерлінгів і 41 день щорічної відпустки.

Утім, радує й зарплата в розмірі від 69 993 до 104 469 фунтів стерлінгів (близько 4,8 млн грн) із 40-відсотковою надбавкою за роботу у віддалених регіонах. Зазначається, що це істотно вище, аніж стандартна ставка лікарів загальної практики Шотландії.

Від майбутніх співробітників вимагають дотримуватися балансу між роботою та особистим життям, а також "мати пристрасть до пригод". Оскільки медикам на острові доведеться працювати з мінімальним наглядом, вони повинні вміти самостійно оцінювати стан пацієнтів, ухвалювати клінічні рішення та планувати лікування.

Острів Бенбекула, на якому доведеться працювати новим співробітникам NHS Фото: Pinterest

До речі, нові вакансії відкриті як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто тільки починає кар'єру та прагне розширити свої навички. NHS обіцяє конкурентні умови та щедрі бонуси для заохочення висококваліфікованих працівників.

За словами представників відомства, для багатьох ця робота може стати чудовою нагодою кардинально змінити життя, здобути новий досвід і насолодитися ідеальним острівним кліматом.

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