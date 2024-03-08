Напився кави: директор школи хотів обманути продавця й втратив $133 тисячі пенсії

Чоловік зізнався, що спершу недоплатив випадково, а згодом продовжив робити це навмисно, вважаючи, що це зійде йому з рук.

У японському місті Такасаго розгорівся скандал через неналежну поведінку директора місцевої середньої школи: він регулярно недоплачував за велику порцію кави в цілодобовому магазині самообслуговування. Зрештою, 59-річного чоловіка звільнили й позбавили $133 тисячі пенсії. Про це пише видання New York Post.

Повідомляється, що японець кілька разів купував велику порцію кави за 180 єн (близько $1,20), проте платив лише за маленьку — 110 єн (73 центи). Різниця складала близько 490 єн ($3,26).

Продавець магазину після чергового такого інциденту в січні помітив обман та викликав поліцію. Під час допиту в Управлінні освіти префектури Хіого директор зізнався, що спершу недоплатив випадково, а згодом продовжив робити це навмисно. Вважав, що це зійде йому з рук.

"Я зробив це необдумано і щиро шкодую", — виправдовувався чиновник перед колегами.

Проте його вчинок розцінили як грубе порушення, яке не личить державному службовцю у сфері освіти. Чоловіка зрештою звільнили з роботи та позбавили права на пенсійні виплати у розмірі близько 20 мільйонів єн ($133 тисяч). Це викликало палкі дебати в інтернеті. Частина користувачів підтримали жорсткі заходи, інші ж вважають покарання надто суворим за таку дрібницю.

Японець кілька разів купував велику порцію кави, проте сплачував лише вартість маленької Фото: Freepik

"Він міг би купити 100 тисяч великих чашок на ті пенсійні виплати, які він втратив", – написав один з користувачів мережі. "Він — дорослий чоловік. Напевно, йому могло б зійти з рук те, що він не знає, як користуватися машиною", — додав інший.

Такаші Саката, професор Японського жіночого університету в Токіо, вважає, що покарання для директора все ж є непропорційно суворим.

"Хоча немає жодних сумнівів, що директор заслуговує покарання, оскільки він як вчитель повинен показати своїм учням приклад дотримання норм моралі. Мало того, як керівник школи він має бути взірцем для наслідування й для інших вчителів", — зазначила вона в коментарі для видання Asahi.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про австралійку, яка закликала покупців ретельно перевіряти свої чеки у магазинах через прикрий випадок з її матір’ю у супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія). За словами жінки, касир великої роздрібної мережі стягнув майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді.

Крім того, туристка з Австралії розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).