Обійшлась в $1 мільярд: який вигляд має найдорожча приватна резиденція у світі (фото)

Всередині комплексу є три вертолітних майданчики, кінотеатр на 50 місць, SPA-центр та оздоровчий клуб преміумкласу.

На елітній вулиці у Мумбаї (Індія) височіє 27-поверхова вежа "Антилія" — це помешкання найбагатшої людини країни, голови компанії Reliance Industries Мукеша Амбані. Хмарочос вартістю близько $1 млрд занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдорожча приватна резиденція у світі й потребує персоналу з 600 осіб для обслуговування. Про це пише видання Business Insider.

Деталі інтер'єру резиденції Мукеша Амбані площею 400 тисяч кв. футів рідко потрапляли в об'єктиви фотокамер, проте відомо про наявність трьох вертолітних майданчиків, кінотеатру на 50 місць, SPA-центру та оздоровчого клубу преміумкласу. Шість поверхів хмарочоса відведено під гараж, що вміщує 168 автомобілів.

Шість поверхів хмарочоса відведено під гараж, що вміщує 168 автомобілів Фото: Luxe Digital

Проєкт "Антилії" розробили чиказька архітектурна фірма Perkins & Will та дизайнерська компанія Hirsch Bender Associates. У конструкцію будівлі інтегровано численні подвійні стелі, через що її висота фактично наближається до 40 поверхів. Сучасне архітектурне диво було спроєктоване так, щоб нагадувати вертикальний скляний сад з терасами на декількох рівнях.

Грандіозний житловий комплекс "Антилія", назва якого походить від міфічного острова в Атлантичному океані, будували протягом 2006-2010 років. Він є сейсмостійким й може витримати землетрус силою 8 балів за шкалою Ріхтера.

Сучасне архітектурне диво було спроєктоване так, щоб нагадувати вертикальний скляний сад з терасами на декількох рівнях Фото: Luxe Digital Сучасне архітектурне диво було спроєктоване так, щоб нагадувати вертикальний скляний сад з терасами на декількох рівнях Фото: Luxe Digital

До слова, демонстрація розкоші на тлі проблем з рівнем бідності неодноразово викликало критику в індійському суспільстві. Свого часу мільярдер Ратан Тата із сумом зазначив, що їхній країні потрібно, щоб заможні люди виділяли частину свого багатства на пошук шляхів вирішення фінансових труднощів, які мають звичайні люди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Марк Цукерберг та Іванка Трамп приєдналися до зоряного списку гостей у Джамнагарі в перший день передвесільних урочистостей для пари мільярдерів: Ананта Амбані та Радики Мерчант. Син найбагатшої людини Індії зіграє весілля цього літа.

Крім того, ми розповідали, що у місті Батл (Велика Британія) розігрується розкішний особняк з п'ятьма спальнями, басейном та земельною ділянкою загальною вартістю $1,9 мільйона всього за 6 доларів.