Бродяче цуценя, яке жінка підібрала на вулиці, виявилось диким звіром (фото)

Перші тривожні сигнали з’явились, коли господиня помітила ненаситний апетит "песика" та його агресивну поведінку під час годування.

Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, що в Мексиці, підібрала на вулиці крихітне цуценя, яке насправді виявилося дикою твариною — койотом. Детальніше про це випадок пише видання The Sun.

Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Перші тривожні сигнали з’явились, коли Аларкон помітила ненаситний апетит "песика" та агресивну поведінку під час годування, коли він захоплено шматував зубами м'ясо разом з кістками. Також по ночах регулярно лунало жалібне виття.

Маріан здогадалася, що перед нею не собачка, коли тварина почала стрімко рости й набирати вагу. Господиня з жахом зрозуміла, що випадково забрала з вулиці й виростила дикого звіра.

Вона негайно зв'язалася з природоохоронними службами, які забрали койота й випустили його в екологічному центрі "Ліс шепоту". На жаль, як пояснила сама Аларкон, утримувати його вдома ставало дедалі складніше, адже він потребував відповідних умов для життя.

Перші тривожні сигнали з"явились, коли Аларкон помітила ненаситний апетит "песика" та агресивну поведінку під час годування Фото: Jam Press

"Це був прекрасний койот. Він виріс серед домашніх собак, але ніколи не переставав бути диким. Зіпсував мені дуже багато речей й більше не міг поміститися в будинку", — додала Маріан.

До слова, койоти походить з Північної Америки. Це нічні хижаки, які виростають трохи меншими за вовка, з дивовижними мисливськими здібностями, зокрема, здатні бігати зі швидкістю 64 км/год.

Маріан здогадалася, що перед нею не собачка, коли тварина почала стрімко рости й набирати вагу Фото: Jam Press

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