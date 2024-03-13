Свято запам'ятають всі. Відомий шеф-кухар отруїв 53 гостей на весіллі (фото)
Лише за кілька хвилин після того, як закінчилось святкове застілля, почали надходити перші скарги від гостей на нудоту, блювоту та інші розлади шлунку.
Відомий шеф-кухар Марко Сакко, володар зірки Мішлен, потрапив у в'язницю майже на три місяці та був змушений сплатити величезний штраф у розмірі $23 тис. через трагічний інцидент на весільному банкеті у 2021 році, пише видання La Repubblica.
Повідомляється, що під час банкету в ресторані Piccolo Lago di Verbania шеф-кухар подав гостям ризотто з сирими молюсками, заражених небезпечним норовірусом.
Лише за кілька хвилин після того, як закінчилось застілля, почали надходити перші скарги від гостей на нудоту, блювоту, а також інші розлади шлунку. Декого з присутніх навіть довелось госпіталізувати.
Італійський суд визнав 59-річного кулінара та менеджерку ресторану Раффаеллу Маркетті винними у недбалості та торгівлі шкідливими харчовими продуктами. Фігуранти справи отримали реальні терміни ув'язнення на два місяці та 20 днів із відстрочкою виконання вироку.
Крім того, їх оштрафували на 23 тис. доларів: частину цієї суми, понад $8,7 тис., необхідно виплатити молодятам як компенсацію за зіпсоване свято, а ще понад 250 доларів кожному з 53 гостей заходу. Також винуватцям доведеться відшкодувати майже $11 тис. судових витрат.
Згідно з результатами розслідування, молюски були заражені норовірусом ще до того, як Сакко подав їх гостям на весіллі. До слова, це захворювання є вкрай небезпечним для людей похилого віку, дітей та осіб з ослабленим імунітетом.
Пакування з морепродуктами начебто не містило жодних застережень щодо споживання їх у сирому вигляді, тож кухар вирішив подати страву без термічної обробки.
"На етикетці виробника та у технічному паспорті написано, що молюски можна їсти сирими. Я приготував понад три тисячі таких страв", — додав Марко Сакко.
Після цього скандалу багато відвідувачів ресторанів в Італії почали з обережністю ставитися до споживання свіжих морепродуктів, особливо сирих устриць, мідій та молюсків.
За словами Іглес Кореллі, шеф-кухар та координатора кулінарної школи Gambero Rosso Academy, Сакко за інструкцією мав готувати цих молюсків при температурі близько 64-65°С.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що шеф-кухар та телевізійна зірка Найджел Слейтер розсмішив шанувальників, коли опублікував в Instagram світлину свого чергового кулінарного шедевра — пирога з айвою. У декого з підписників прославленого кулінара цей десерт викликав низку еротичних асоціацій.
Крім того, американка Еллісон Коззі з Грінвіча (штат Коннектикут) подала позов до суду на мережу закладів швидкого харчування Chopt у Нью-Йорку. Жінка стверджує, що в замовленому неї салаті був шматок людського пальця.