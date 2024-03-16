Переклад не сподобається: чоловік після бурхливої ночі у Таїланді прокинувся із новим тату (фото)

Чоловік прокинувся з нашкрябаними в себе на грудях тайськими словами. Знавці мови переклали написане, і це не обрадувало туриста.

У Тайланді турист після бурхливої гулянки звечора вранці виявив у себе на тілі дивне тату. Оскільки він не розуміє тайської мови, то звернувся до користувачів мережі з проханням розтлумачити, що там написано — переклад його шокував. Про це повідомляє видання Dayli Star.

Так, чоловік прокинувся з нашкрябаними в себе на грудях тайськими словами "ฉันล่อกระเทย". Щоб дізнатися, що означає цей надпис, він звернувся до групи Facebook Love Thailand з проханням допомогти з перекладом.

"Може хтось перекласти, будь ласка? Прокинувся з цим на грудях, — запитав він.

Підписники групи узялися розтлумачувати, що було написано на грудях туриста. Переклад його шокував.

"Я копіюю гермафродитів".

"Я дражню трансвеститів".

"Я — ящірка".

"Я займався сексом з ледібоєм".

Слово "ฉัน" означає "я", "ล่อ" означає "мав секс", а "กระเทย" відноситься до ледібоя. Ледібой — це термін для трансгендерних жінок у Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді.

Нагадаємо, що нове дослідження в Великій Британії показало, що до 1,2 мільйона собак у країні бояться людей з рослинністю на обличчі, а також татуюваннями та пірсингом.

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