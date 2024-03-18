Провчив наостанок. Багач з величезним спадком залишив онучкам всього по 63 долари

Дізнавшись про таке рішення діда, сестри подали позов до суду, вимагаючи третину спадщини. Вони стверджували, що пенсіонер був не в собі, коли писав заповіт.

Високий суд Лондона визнав законним рішення 88-річного Фредеріка Уорда залишити більшу частину свого майна, що оцінюється в $630 тисяч, двом дітям й позбавити спадщини п'ятьох онучок. Про це пише видання Metro.

У 2018 році Уорд склав заповіт, за яким його квартира вартістю близько $573 тисяч та інші активи переходили сину Террі Уорду та доньці Сьюзен Вілтшир. Водночас п'ятеро онучок від його покійного сина Фреда-молодшого — Керол, Анжела, Аманда, Крістін та Джанет — отримали лише символічні 63 долари готівкою.

Дізнавшись про таке рішення діда, сестри подали позов до суду, вимагаючи третину спадщини. Вони стверджували, що пенсіонер був не в собі, коли складав заповіт, й на нього начебто тиснули Террі та Сьюзен.

Втім, суддя Джеймс Брайтвелл відхилив ці аргументи, визнавши заповіт цілком раціональним.

"Дехто вважає, що в тому разі, якщо дитина спадкодавця померла раніше за нього, то він повинен залишити рівну частку свого майна її нащадкам, та це не так", — сказав суддя на засіданні.

За його словами, пан Уорд був глибоко розчарований байдужістю онучок після того, як його кілька разів госпіталізували у 2018 році. Родички обмежились лише нечастими й короткими візитами, натомість Террі та Сьюзен залишалися з ним у близьких стосунках до кінця.

Уорд був глибоко розчарований байдужістю онучок після того, як його кілька разів госпіталізували у 2018 році Фото: Champion News

Брайтвелл наголосив, що заповіт не можна проігнорувати, навіть якщо спадкодавець обділив своїх нащадків, й закрив справу стосовно розподілу спадщини.

"Найімовірніше, з огляду на обставини, які змінилися після смерті Фреда-молодшого, і обмеженість контактів з позивачами після цього, Фредерік в них розчарувався", — додав суддя.

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