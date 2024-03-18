Чоловіки лякаються: дівчина не може знайти собі пару через "надто високий" зріст (фото)

У підлітковому віці американка соромилась високого зросту через образливі коментарі ровесників, але тепер навчилася приймати та любити свою зовнішність.

26-річна Сараня Карі з Техасу (США) у пошуках ідеального партнера зіткнулась з несподіваною перешкодою. Дівчина зі зростом в 182 см часто зустрічає залицяльників, які почуваються "невпевнено" поруч з нею та навіть обманюють щодо своїх параметрів, пише видання Daily Mail.

Карі поскаржилась, що багато її потенційних партнерів насправді виявляються набагато нижчими, аніж вказують у своїх онлайн-профілях на сайтах знайомств.

"Одного разу познайомилася з хлопцем, який стверджував, що його зріст — понад 1,70 м. Він був симпатичним, тож вирішила сходити на побачення. Прийшла, шукаю його очима, аж тут до мене підходить хтось у кращому випадку 1,55 м заввишки. Решту вечора він намагався переконати мене, що не обманював — просто треба одягнути правильне взуття", — розповідає дівчина.

За її словами, така поведінка стала тривожною тенденцією під час знайомств.

"Коли ви спілкуєтесь в інтернеті, то можна збрехати про що завгодно. Уже й не пам'ятаю, скільки разів чоловіки стверджували, що вони вищі за 1,95 м, а потім я розуміла, що це не так", — додає Карі.

Карі поскаржилась, що багато її потенційних партнерів насправді виявляються набагато нижчими, аніж вказують у своїх онлайн-профілях на сайтах знайомств Фото: TikTok

Дівчина розповідає, що в підлітковому віці соромилася високого зросту через образливі коментарі ровесників, але тепер навчилася приймати та любити свою зовнішність.

"Я ненавиділа свій зріст, бо виділялася, як хворий палець. Навіть почала горбитися, відчуваючи себе невпевнено через те, що мій зріст привертав надто багато уваги, а партнерам це не подобалося. Колись мене це турбувало, але не зараз. Бачу більше плюсів, аніж мінусів, й люблю кожен сантиметр свого зросту — і на підборах, і без них", — каже Сарані.

Дівчина розповідає, що в підлітковому віці соромилася високого зросту через образливі коментарі ровесників Фото: TikTok

Відверта розповідь дівчини стала вірусною у TikTok, привернувши увагу десятків тисяч глядачів. Багато підписників подякували їй й поділилися схожими історіями.

"У мене зріст 180 м. Завжди кажу хлопцям про це, щоб побачити, як розбиваються їхні крихітні серця, коли я височію над ними", — написала одна з них у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 29-річній Ліззі Грумбрідж із Корнуолла (Велика Британія) доводилося стикатися з невпевненими в собі хлопцями, які забороняли їй носити високі підбори. Однак нарешті вона знайшла коханого чоловіка, який значно нижчий за неї.

Крім того, 34-річна колишня професійна баскетболістка та олімпійська спортсменка Наталія Вієру з Мюнхена часто потрапляє у незручні ситуації через свій високий зріст. Нещодавно жінка показала у своєму TikTok, як на неї реагують покупці в місцевому супермаркеті.