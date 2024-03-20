Щасливчик, який виграв $1,7 млрд, забороняє сусідам заходити на свою власність (фото)

Теодорус Стрюйк зірвав джекпот і став володарем величезного грошового призу. Раніше особистість чоловіка була невідома.

Переможець другого за величиною джекпоту в історії американської лотереї Powerball нарешті став відомий. Після виграшу в 1,765 млрд доларів він заборонив місцевим жителям відвідувати свою власність. Про це пише Daily Star.

У жовтні 2023 року 65-річний Теодорус Стрюйк зірвав джекпот і став володарем величезного грошового призу. Після цього він повісив у себе вдома знак "Стороннім вхід заборонено". Теодорус був одним із тих, хто п'ять місяців тому купив виграшний білет Powerball у невеликому гірському містечку Фрейзер Парк, штат Каліфорнія. Власник магазину отримав грошовий бонус у розмірі 1 млн доларів за його продаж.

Сусідка переможця лотереї Мері Драєр розповіла про чоловіка, який уникає людей.

"Він обожнює своїх онуків. З ним просто дуже приємно перебувати поруч. Учора я помітила, що він повісив на будинку табличку, що стороннім вхід заборонено", — розповіла вона.

Інший сусід, Рік Котник, який часто розмовляє з Теодорусом про риболовлю, пожартував, що якби знав, то не сказав би нікому, про те, де він перебував під час оголошення про Powerball.

Другий за величиною джекпот в історії американської лотереї Powerball Фото: KGET Чоловік забороняє людям заходити на свою територію Фото: KGET

Після довгого періоду відсутності переможця джекпот було нарешті виграно в 36-му тиражі в серії Powerball, яка тривала три місяці й дала змогу накопичити величезний приз. Теодорус може вибрати отримання призу у вигляді 30 виплат протягом 29 років або одноразову грошову суму в розмірі 742 мільйони доларів.

Найбільший лотерейний джекпот зірвав житель Каліфорнії, який поставив на Powerball у листопаді 2022 року. Едвін Кастро отримав приголомшливий виграш у 2,04 мільярда доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.