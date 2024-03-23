Батько влаштував грандіозний скандал у школі, коли побачив домашнє завдання для сина

Чоловікові, якого звинувачують у переслідуванні та залякуванні, загрожує максимальний штраф у розмірі 1000 доларів та шість місяців ув'язнення.

Батько-одинак Адам Сайзмор з містечка Оксфорд (штат Огайо, США) потрапив до в’язниці через скандал з домашнім завданням для його дитини. Про цей курйозний випадок повідомило видання Today.

29 лютого розлючений чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння зв’язався зі співробітниками закладу, де навчається його син, і висловив незадоволення надмірним обсягом домашніх завдань для учнів. На його думку, це забирає час, який дитина могла б провести разом з ним.

Не зумівши поспілкуватися з директором, американець почав телефонувати в поліцію, вимагаючи вжиття заходів. Під час однієї з розмов Сайзмор зізнався, що перебуває "під кайфом". Попри попередження правоохоронців про відповідальність за свої дії, чоловік продовжував обурюватися та лаятися.

У підсумку батькові таки вдалося додзвонитися до директора школи, який одразу ж отримав порцію образ на свою адресу.

"Сподіваюся, сьогодні ти одягнеш штанці великого хлопчика і поспілкуєшся зі мною по-дорослому", — сказав Адам.

Оскільки до 1 березня телефонні дзвінки з погрозами та вимогами не припинялися, поліціанти були змушені його заарештувати. Сайзмору, якого звинувачують у переслідуванні та залякуванні, загрожує максимальний штраф у розмірі 1000 доларів та шість місяців ув'язнення.

На думку батька, уроки забирають час, який дитина могла б провести разом з ним Фото: Vseosvita

Сам чоловік виправдовується, що робив усе можливе задля своїх дітей, хоча й припустився прикрої помилки.

"Я батько хлопчика та дівчинки. Просто намагаюся робити все, що в моїх силах, для них. Люди роблять помилки", — заявив обвинувачений.

Наступне засідання суду над Адамом Сайзмором відбудеться 28 березня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що понад 150 тисяч студентів у Великій Британії готують позови проти своїх університетів у зв'язку з переходом на дистанційне навчання під час пандемії COVID-19. Вони стверджують, що керівництво навчальних закладів порушило контрактні зобов’язання щодо забезпечення очного викладання та доступу до інфраструктури в кампусах.

Крім того, 23-річного студента з Тайваню заарештували за підозрою в організації шахрайської схеми, аби незаконно отримати страхову виплату в розмірі $1,3 млн. Хлопець начебто навмисне обморозив собі ноги, що призвело до ампутації обох кінцівок.