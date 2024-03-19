Друг переконав: студент ампутував ноги, щоб отримати 1,3 мільйона доларів страховки

Коли молодий чоловік звернувся у лікарню, то медпрацівники відразу розгадали обман, помітивши симетричні ушкодження на його ногах.

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23-річного студента з Тайваню заарештували за підозрою в організації шахрайської схеми, аби незаконно отримати страхову виплату в розмірі $1,3 млн. Хлопець начебто навмисне обморозив собі ноги, що призвело до ампутації обох кінцівок, пише видання Business Insider.

Студент, який фігурує в матеріалах справи під прізвищем Чжан, за наполяганням свого шкільного друга Ляо тримав ноги у відрі з сухим льодом більш ніж 10 годин. Це спричинило настільки важкі обмороження, що молодому чоловікові знадобилась подвійна ампутація нижче гомілки.

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Як з'ясувало слідство, 23-річний Ляо переконав товариша піти на цю аферу після того, як сам зазнав значних фінансових збитків від торгівлі криптовалютою.

Уклавши низку дорогих страхових полісів на випадок нещасних випадків, вночі 26 січня 2023 року Ляо та Чжан довго каталися Тайбеєм на мотоциклі, щоб згодом інсценувати обмороження під час їзди.

Коли студент звернувся у лікарню, то медпрацівники відразу розгадали обман, помітивши симетричні ушкодження на ногах пацієнта без слідів взуття чи шкарпеток. До того ж погодні умови тієї ночі не могли стати причиною природного обмороження.

"Такі важкі обмороження, що вимагають ампутації кінцівок, неможливі в субтропічному Тайвані через природний клімат", — наголосили співробітники прокуратури.

У ході розслідування поліція знайшла те саме відро для обмороження ніг, коробку сухого льоду, страхові документи, мобільні телефони та планшет. 17 січня Ляо та Чжан були заарештовані за шахрайство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Напередодні студент встиг отримати $7200 в одній зі страхових компаній, але ці гроші підлягають конфіскації.

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