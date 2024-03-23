Заліз не через рот: лікарі знайшли у тілі чоловіка 30-сантиметрового живого вугра (фото)

Операція з видалення істоти з організму пацієнта була вкрай небезпечною через високий ризик інфікування.

Працівникам районного медичного центру Хайха в провінції Куангнінь (В'єтнам) довелося провести складну операцію, щоб врятувати життя 34-річного чоловіка, який звернувся до них з нестерпним болем у животі. Після обстеження лікарі виявили у тілі пацієнта довгу живу істоту. Про це повідомляє видання Oddity Central.

Провівши рентген та УЗД, хірурги розпочали операцію й були вражені, що чужорідним предметом виявився 30-сантиметровий вугор. Швидко, але обережно вийнявши істоту, лікарі приступили до наступного етапу операції — видалення некротизованої ділянки товстої кишки. Ця процедура була вкрай небезпечною через близькість до прямої кишки та високий ризик інфікування.

На щастя, хірургічне втручання минуло успішно, і стан пацієнта вдалось стабілізувати: після процедури він відчував лише незначний дискомфорт, але залишався під пильним наглядом медперсоналу.

На щастя, хірургічне втручання минуло успішно, і стан пацієнта вдалось стабілізувати Фото: District Medical Center

В’єтнамець так і не зміг дати чіткої відповіді, як величезний вугор опинився в його шлунку. Лікарі припускають, що тварина проникла до товстої кишки через анус, прогризла стінку кишківника й потрапила в черевну порожнину. Однак фахівці були вкрай здивованими, що вугор досі був живим.

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