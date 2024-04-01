Жінка не могла прийти в себе, коли дізналась про походження дивних плям на стелі (фото)
Квартирантка каже, що загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь.
Дивні коричневі плями на стелі в орендованій квартирі викликали занепокоєння в користувачки популярного форуму Reddit. Вона звернулась за допомогою до інтернет-спільноти й довго не могла прийти в себе, дізнавшись найбільш ймовірну версію забруднення.
Жінка, яка вирішила не розкривати свого імені, опублікувала допис з відповідними світлинами й попросили користувачів мережі поділитися своїми думками з цього приводу.
За її словами, дві темні плями овальної форми спершу з'явилися в кутку кімнати на стелі, але згодом їхнє розташування та розміри з невідомих причин змінилися. Загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь. Сусідка з верхньої квартири, своєю чергою, запевнила, що у неї немає протікань та вогкості на підлозі.
Більшість коментаторів дійшли згоди, що плями виникли через випорожнення гризунів, що просочилася крізь міжповерхові перекриття.
"Такі коричневі розводи, які з'являються то в одному, то в іншому місці — це типова ознака гризунів", — підтвердив один із коментаторів, який стикався з подібною проблемою.
Інший порадив орендарці понюхати плями — запах, як він вважає, має нагадувати клітку для хом’яків.
До речі, фахівці Британської асоціації боротьби зі шкідниками застерігають, що гризуни, зокрема домашні миші, можуть поширювати небезпечні хвороби й заподіюють серйозної шкоди здоров'ю людини. Крім того, їм достатньо щілини всього в 5 мм, аби проникнути в житлові приміщення.
Для розв'язування проблеми асоціація рекомендує звертатися до професіоналів, які мають у своєму розпорядженні спеціальну техніку для знищення шкідників.
"Продукти для масового використання обмежені, і цілком ймовірно, що ви не зможете придбати необхідну отруту", — додали вони.
За словами експертів, якщо орендар виявив сліди гризунів одразу після заселення, то відповідальність за це лежить на орендодавцеві.
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