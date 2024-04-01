Зникла на рік домашня змія повернулася до господині після того, як її скинув птах на подвір'я

Рептилія пережила не тільки напад птахів, а й холодну зимову температуру на вулиці.

На початку цього місяця в Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) Великої Британії надійшов дзвінок про кукурудзяну змію, яку помітили на даху гаража у дворі одного з жителів англійського міста Спеннімур. Про це пише BBC News.

Інспектор RSPCA Джон Лоусон розповів виданню, що змію завдовжки 3 фути (92 см) підібрала ворона, але потім кинула, після того, як зрозуміла, що не зможе поласувати своєю здобиччю.

Як з'ясувалося, самка рептилії на прізвисько Агнус була зниклим вихованцем сусідки жителя міста Спеннімур. Її не бачили протягом року після того, як їй вдалося втекти з дому.

"Після того як я врятував змію, до мене підійшла мешканка сусіднього будинку і була в повному захваті, адже це був її пітон на прізвисько Агнус, який зник рік тому", — розповів Лоусон.

Фахівець додав, що був вражений тим, що тварина змогла пережити не тільки напад ворон, а й холодну зимову температуру на вулиці.

Змія впала на дах сусіднього будинку Фото: RSPCA

За даними Національного зоопарку Смітсонівського інституту біології та охорони природи, змії є екотермічними, тобто вони не можуть виробляти власне тепло, тому для підтримання температури тіла вони покладаються на навколишнє середовище.

Після пережитих випробувань Агнус була оглянута ветеринаром і отримала лікування від респіраторної інфекції, спричиненої тривалим перебуванням на холоді.

"Це дійсно дивно, що вона так довго виживала без тепла — і до того ж вижила після того, як ворона вирішила спробувати полетіти з нею", — розповів Лоусон.

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