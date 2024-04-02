Усе ще вчиться: 63-річний священник одружився з 12-річною дівчинкою (фото)

Гборбу Вуломо вибрав дівчинку, коли їй було всього шість років. Тепер вона має взяти участь у ще одній церемонії, присвяченій очищенню.

У Гані 63-річний священник викликав обурення, одружившись з 12-річною дівчинкою. Про це пише The Mirror.

Чоловік, відомий як Гборбу Вуломо, Нуумо Боркеті Лавех XXXIII, зв'язав себе узами шлюбу з дитиною, яку, як повідомляється, звуть Наа Окромо. Весілля відбулося в суботу, 30 березня, в Нунгуа, Гана. Місцеві лідери захищали шокуючу практику і наполягали на тому, що це традиція "відлякувати інших чоловіків", а чоловіку доведеться почекати, поки вона не досягне законного віку для вступу в шлюб і народження дітей.

Один із гостей на весіллі сказав, що шлюб відбувся через старий звичай, згідно з яким священник має одружитися з незайманою дівчиною. Чоловік обрав дівчинку, коли їй було всього шість років. Тепер вона має взяти участь у ще одній церемонії, присвяченій очищенню.

"Вважається, що цей ритуал наділяє її силою, щоб вона могла виконувати свої передбачувані обов'язки дружини Гборбу Вуломо, зокрема народжувати дітей", — додає місцеве видання Pulse.

Дівчинка має взяти участь у ще одній церемонії, присвяченій очищенню Фото: Ablade TV Online

Святилище Гборбу Вуломо в Нунгуа виступило на захист шлюбу.

"Вона все ще вчиться в школі, вона не живе з Гборбу Вуломо. Ми почали традиційний шлюб із 12-річною Наа Йомо Айемуаде, щоб відвадити інших чоловіків. Коли вона подорослішає, ми проведемо останній обряд", — сказали вони.

Чоловік обрав наречену коли їй було всього 6 років Фото: Ablade TV Online

Ганська радіостанція Star FM повідомила, що церемонія потрібна для того, "щоб жоден чоловік не зміг осквернити її". Представник храму, Нії Бортей Кофі Франква II, пояснив історичну і духовну важливість шлюбу.

"Дівчина — реінкарнована жінка, яка жила понад 300 років тому і повернулася, щоб забезпечити проведення священних ритуалів одного з божеств, які не проводилися протягом багатьох років", — сказав він.

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