Для молодості та краси. Топ 10 продуктів красивої жінки

Ці продукти мають бути в раціоні кожної жінки, яка хоче надовго зберегти своє здоров'я, молодість та красу.

Зараз так багато фруктів та овочів, які претендують на статус суперфудів, що часом важко вирішити, що покласти у кошик в супермаркеті. Ваші муки закінчені, перед вами 10 продуктів, які обов'язково мають бути на кухні у кожної жінки. Про це пише realbuzz.com.

Сочевиця

Сочевиця — чудове джерело клітковини, білка і, що дуже важливо для жінок, — заліза. Спортсменки, вагітні жінки та дівчата в підлітковому віці більш схильні до анемії; але навіть якщо ви не потрапляєте в жодну з цих трьох категорій, важливо, щоб ви природно збільшували споживання вітамінів за допомогою продуктів, багатих на залізо. Понад тим, дослідження довели, що сочевиця та інші подібні продукти можуть також захищати від раку, знижувати рівень холестерину та допомагати регулювати гормони, полегшуючи симптоми ПМС та менопаузи. Якщо сочевиця вам не до смаку, спробуйте чорну квасолю або нут як альтернативу.

Помідори

Якщо ви любите помідори, вам пощастило — вони мають таємну цілющу силу. Багаті потужним антиоксидантом лікопіном (червоний пігмент), помідори допомагають боротися з вільними радикалами та захищають клітини від пошкодження. Маючи натуральний SPF, вони допомагають шкірі добре підготуватися до цих набридливих сонячних променів (поряд із сонцезахисним кремом, звичайно).

Шпинат

Ця листова зелень є джерелом заліза, що допомагає покращити якість крові та відновити енергію. Він також багатий на фолієву кислоту, що робить його ідеальним продуктом для вагітних. При нагріванні вітаміни, що містяться в шпинаті, краще засвоюються, забезпечуючи більш високий рівень вітамінів А і Е, білка, кальцію та важливих каротиноїдів, таких як бета-каротин і лютеїн.

Кольорова капуста

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Вона вже багато років лежить на вашій тарілці, але навряд чи ви знали, які дива вона робить з вашим тілом. Захищає від раку, сприяє зниженню ваги, адже містить лише 25 калорій на порцію! Це справжній кулінарний подарунок гурманам з непереносимістю глютену, які прагнуть з'їсти піцу у п'ятницю ввечері без жахливого здуття та болю у животі.

Морс із журавлини

Головний продукт у холодильнику будь-якої жінки — морс із журавлини. Не тільки через вітаміни і мінерали, які він містить (це відмінне джерело вітаміну С і марганцю!), а ще через його цілющі властивості. На жаль, жінки більш сприйнятливі до інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) і що до половини всіх жінок страждатимуть від ІСШ протягом життя. Завдяки вмісту проантоціанідину — "унікальній молекулярній структурі", яка виявляє "потужну бактеріальну антиадгезійну активність", йдеться в Університеті штату Нью-Джерсі, журавлинний сік пропонує ідеальне лікування, що допомагає тримати цистит у страху.

Грецький йогурт

Якщо вам хочеться чогось солодкого, але ви намагаєтеся контролювати кількість цукру, купіть грецький йогурт. Ця смакота, увінчана солодкою чорницею і краплею меду, принесе масу користі вашому здоров'ю. У порівнянні зі звичайним йогуртом він містить удвічі більше білка і набагато менше цукру.

25 відсотків жінок старше 40 років не споживають достатньої кількості білка, попри потребу що зростає в ньому. Коли ми стаємо старшими, метаболізм природно починає сповільнюватися, але можуть допомогти силові тренування і дієта, багата на білок. Білок також допомагає схуднути, довше зберігаючи відчуття ситості і, отже, знижуючи ймовірність того, що ви з'їсте щось шкідливе.

Лосось

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Лосось — улюблений суперфуд. 2-3 порції жирної риби/хороших жирів на тиждень допомагають підтримувати здоров'я серця, що особливо важливо, коли ви стаєте старшим і рівень естрогену починає падати. Він також покращує когнітивне здоров'я, захищає зір та сприяє сяйву шкіри. Якщо ви вагітні, лосось обов'язково повинен бути у вашому меню, оскільки він забезпечує всі ці прекрасні переваги і для вашого малюка. Вважається, що споживання більшої кількості продуктів, багатих на омега-3 в останні тижні вагітності також допомагає перемогти післяпологову депресію.

Попкорн

Якщо ви завжди перекушуєте шкідливими продуктами, додайте попкорн до списку покупок. Переходячи від пачки чипсів з трансжирами до легкого і багатого на антиоксиданти повітряного попкорну, ви отримуєте набагато більше користі для здоров'я і усього 30 калорій!

Білий чай

Забудьте про каву. Якщо вам потрібно підбадьоритися вранці, випийте кофеїн із білого чаю. Звичайно, зелений і чорний має свої переваги. Але білий чай найменше оброблений і містить найбільшу кількість антиоксидантів. На відміну від калорійного карамельного лате, білий чай заряджає енергією, а також допомагає знизити рівень холестерину, кров'яний тиск та ризик захворіти на рак. За словами дослідників Орегонського державного університету, саме підвищений рівень поліфенолів, що містяться у білому чаї, підвищує його "потенціал боротьби з раком". Заміна кави з цукром на трав'яні чаї також сприяє зміцненню кісток/зубів та очищенню шкіри – варто спробувати!

Чорниця

Після дослідження, проведеного наприкінці 90-х років вченими з Університету Тафтса, чорниця була визнана одним із найкращих продуктів, що стимулюють молодість. Ця ягода не тільки сприяє гарному кольору обличчя без зморшок, але й допомагає запобігти віковим захворюванням, включаючи хвороби серця, рак і діабет. Університет Тафтса дійшов висновку, що чорниця має антиоксидантний ефект, який навіть може "поліпшити рухові навички і повернути короткочасну втрату пам'яті", ще більше відстрочивши старіння. Поєднайте ці зміцнюючі здоров'я еліксири життя з грецьким йогуртом і насолоджуйтесь!

Раніше Фокус писав про те, які продукти допомагають зберегти молодість і прожити довге життя, а які, шкодять вашій шкірі влітку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.