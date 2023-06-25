Як швидко схуднути. Британські вчені рекомендують спалювати калорії вдень

Переїдання на ніч може зіпсувати будь-яку дієту, адже організм не встигне спалити калорії. Вчені рекомендують гарно снідати й перекушувати в обід.

Багатьом людям не допомагає здорова та збалансована дієта в процесі схуднення. Це відбувається через неправильно обраний час вживання їжі, адже організм людини може просто запасати калорії, а не спалювати їх, сказав британському таблоїду Daily Mirror професор Кембриджського університету, молекулярний генетик Джайлс Єо.

"Якщо ви мало їсте на сніданок, але багато — на вечерю, ви можете зіпсувати дієту. Ваше тіло не встигне спалити спожиті калорії. Ваш метаболізм сповільниться, поки ви спите", — пояснив фахівець.

Професор Єо рекомендує поживно снідати, щоб протриматися більшу частину дня, а потім перекусити в обід і ще менше — на вечерю.

"У людини процеси метаболізму активні вдень, а вночі вони сповільнюються. У цей період спалюватиметься більше калорій, ніж увечері", — додав він.

Коли людини найбільше приймає їжу вночі, а через кілька годин лягає спати, її організм переходить у режим накопичення.

Єо послався на дослідження професорки Александри Джонстон із Абердинського університету, де група людей отримувала однакову кількість калорій щодня за певний період часу.

Одні поживно їли під час сніданку, а інші — на вечерю. До того ж їжа була одна й та сама. Виявилося, що завдяки поживному сніданку можна почуватися ситим довше протягом дня, ніж якщо з'їсти багато на вечерю.

Професор Єо зазначив, що завжди треба приділяти основну увагу здоров'ю та вживати їжу в міру відчуття голоду.

"Багано їжі вранці може не допомогти вам, якщо у вас робота зі змінним графіком", — підсумував дієтолог.

Важливо! Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Зазначимо, що мозок людини може заважати схудненню. Низка експериментів засвідчила, що в тих, хто страждає на ожиріння, після вживання поживних речовин не активувалися певні зони мозку.

А в Китаї блогерка померла від екстремального схуднення в тренувальному таборі. Жінка хотіла скинути 100 кг.