Дороги в Україні можуть стати платними для вантажівок

Траси державного значення хочуть зробити платними для вантажних авто. Це дозволить поповнювати бюджет на 9 млрд гривень щорічно.

Міністерство інфраструктури підготувало проєкт закону про впровадження оплати за проїзд по дорогах державного значення. На засіданні Кабінету Міністрів 22 вересня його вже підтримали і незабаром направлять до Верховної Ради.

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Згідно із законопроєктом, платними стануть фактично всі дороги державного значення, але тільки для вантажних автомобілів масою понад 12 тонн. При цьому, не має значення: зареєстровано транспортний засіб в Україні чи за кордоном — платити доведеться всім.

[ + – ] Платними траси стануть тільки для вантажних авто масою понад 12 тонн Фото: Mercedes-Benz

"Тисячі кілометрів доріг в Україні будуються за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і зношення саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", — пояснив рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Список платних доріг, а також вартість проїзду буде щорічно затверджувати Кабмін. За попередніми даними, тариф становитиме 1-3 гривні за кілометр.

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Нововведення дозволить щорічно поповнювати держбюджет України на 9 млрд гривень. Ці кошти спрямують на ремонт і утримання доріг.

На трасах впровадять радіочастотні мітки ідентифікації, також з'явиться електронна система оплати. Якщо перевізник не заплатить за проїзд, то його чекає штраф у 500 неоподатковуваних законом мінімумів (8500 гривень). При повторному порушенні ця сума зросте вдвічі — до 17 тис. гривень.

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