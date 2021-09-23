Дороги в Україні можуть стати платними для вантажівок
Траси державного значення хочуть зробити платними для вантажних авто. Це дозволить поповнювати бюджет на 9 млрд гривень щорічно.
Міністерство інфраструктури підготувало проєкт закону про впровадження оплати за проїзд по дорогах державного значення. На засіданні Кабінету Міністрів 22 вересня його вже підтримали і незабаром направлять до Верховної Ради.
Згідно із законопроєктом, платними стануть фактично всі дороги державного значення, але тільки для вантажних автомобілів масою понад 12 тонн. При цьому, не має значення: зареєстровано транспортний засіб в Україні чи за кордоном — платити доведеться всім.
"Тисячі кілометрів доріг в Україні будуються за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і зношення саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", — пояснив рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Список платних доріг, а також вартість проїзду буде щорічно затверджувати Кабмін. За попередніми даними, тариф становитиме 1-3 гривні за кілометр.Важливо
Нововведення дозволить щорічно поповнювати держбюджет України на 9 млрд гривень. Ці кошти спрямують на ремонт і утримання доріг.
На трасах впровадять радіочастотні мітки ідентифікації, також з'явиться електронна система оплати. Якщо перевізник не заплатить за проїзд, то його чекає штраф у 500 неоподатковуваних законом мінімумів (8500 гривень). При повторному порушенні ця сума зросте вдвічі — до 17 тис. гривень.
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