Японці розробили інноваційні сонячні батареї: вони дозволяють не заряджати електрокар
Сонячні батареї Toshiba набагато ефективніші за звичайні. У 2030 році їх запустять у виробництво.
Японська компанія Toshiba оголосила про створення сонячних батарей нового покоління. Вони призначені в першу чергу для електромобілів і є набагато ефективнішими. Про це повідомляє офіційний сайт Toshiba.
Інноваційні сонячні батареї отримали додатковий шар на основі оксиду міді (Cu2O), що дозволило підвищити ефективність перетворення енергії до 8,4%. При розміщенні такого шару над стандартним кремнієвим осередком коефіцієнт корисної дії (ККД) зростає до рекордних 27,4%.
Випробування показали, що при встановленні подібних сонячних панелей на даху та капоті електромобіля, то за день його запас можна збільшити на 35 км. Якщо електрокар використовується в місті, то цього цілком достатньо, щоб не заряджати батарею, адже за статистикою автомобілісти в середньому проїжджають 15-20 км щодня.Важливо
Toshiba вже не один рік розробляє батареї з використанням оксиду міді. Перший прототип представили ще у 2019 році, причому тоді ефективність була відчутно нижчою – 23,8%.
До 2030 року компанія планує запустити просунуті сонячні батареї в серійне виробництво. На той час їх ККД планують довести до 30%, що збільшить запас ходу електрокара до 39-40 км на день.
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