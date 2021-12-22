Японці розробили інноваційні сонячні батареї: вони дозволяють не заряджати електрокар

Сонячні батареї Toshiba набагато ефективніші за звичайні. У 2030 році їх запустять у виробництво.

Японська компанія Toshiba оголосила про створення сонячних батарей нового покоління. Вони призначені в першу чергу для електромобілів і є набагато ефективнішими. Про це повідомляє офіційний сайт Toshiba.

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Інноваційні сонячні батареї отримали додатковий шар на основі оксиду міді (Cu2O), що дозволило підвищити ефективність перетворення енергії до 8,4%. При розміщенні такого шару над стандартним кремнієвим осередком коефіцієнт корисної дії (ККД) зростає до рекордних 27,4%.

[ + – ] Сонячні батареї Toshiba складаються з верхнього мідного та нижнього кремнієвого шару

Випробування показали, що при встановленні подібних сонячних панелей на даху та капоті електромобіля, то за день його запас можна збільшити на 35 км. Якщо електрокар використовується в місті, то цього цілком достатньо, щоб не заряджати батарею, адже за статистикою автомобілісти в середньому проїжджають 15-20 км щодня.

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Toshiba вже не один рік розробляє батареї з використанням оксиду міді. Перший прототип представили ще у 2019 році, причому тоді ефективність була відчутно нижчою – 23,8%.

[ + – ] Сонячні батареї запустять у виробництво з 2030 року

До 2030 року компанія планує запустити просунуті сонячні батареї в серійне виробництво. На той час їх ККД планують довести до 30%, що збільшить запас ходу електрокара до 39-40 км на день.

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