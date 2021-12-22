Японцы разработали инновационные солнечные батареи: они позволяют не заряжать электрокар

Солнечные батареи Toshiba гораздо эффективнее обычных. В 2030 году их запустят в производство.

Японская компания Toshiba объявила о разработке солнечных батарей нового поколения. Они предназначены, в первую очередь, для электромобилей и являются гораздо более эффективными. Об этом сообщает официальный сайт Toshiba.

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Инновационные солнечные батареи получили дополнительный слой на основе оксида меди (Cu2O), что позволило повысить эффективность преобразования энергии до 8,4%. При размещении такого слоя над стандартной кремниевой ячейкой коэффициент полезного действия (КПД) возрастает до рекордных 27,4%.

[ + – ] Солнечные батареи Toshiba состоят из верхнего медного и нижнего кремниевого слоя

Испытания показали, что при установке подобных солнечных панелей на крыше и капоте электромобиля, то за день его запас хода можно увеличить на 35 км. Если электрокар используется в городе, то этого вполне достаточно, чтобы не заряжать батарею, ведь по статистике автомобилисты в среднем проезжают 15-20 км ежедневно.

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Toshiba уже не один год разрабатывает батареи с использованием оксида меди. Первый прототип представили еще в 2019 году, причем тогда эффективность была ощутимо ниже – 23,8%.

[ + – ] Солнечные батареи запустят в производство с 2030 года

К 2030 году компания планирует запустить продвинутые солнечные батареи в серийное производство. К тому времени их КПД планируют довести до 30%, что увеличит запас хода электрокара до 39-40 км в день.

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