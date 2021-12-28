Названі найпопулярніші кольори автомобілів за 2021 рік

Уподобання покупців за рік не дуже змінилися. У різних частинах світу смаки автомобілістів відрізняються.

Опубліковано результати дослідження найпопулярніших кольорів автомобілів. Провела його американська компанія Axalta Coating Systems, що спеціалізується на постачанні автомобільних фарб. Результати опубліковані на офіційному сайті.

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Найпопулярніші кольори автомобілів не змінилися. Лідером ось уже 10 років є білий: його почали вибирати трохи рідше цьогоріч, але все одно в цей колір пофарбовано 35% нових авто. Друге та третє місця ділять сірий і чорний кольори (по 19%), причому сірий колір додав у популярності відразу на 4% за рік.

[ + – ] Білий колір у лідерах ось уже 10 років Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобільні кольори у 2021 році:

Білий — 35%. Сірий — 19%. Чорний — 19%. Сріблястий — 9%. Синій — 8%. Червоний — 5%. Коричневий — 3%. Жовтий — 1%. Зелений — 1%. Інші — <1%.

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Уподобання автомобілістів у різних куточках планети відрізняються. Так, у Китаї білих автомобілів — 50% (і це на 7% менше, ніж роком раніше), а в Європі на першому місці сірий колір (27%). В Індії практично однаковим попитом користуються білий і сріблястий кольори — 34 і 33% відповідно. Має значення і клас авто: у преміум-сегменті на європейському ринку 37% машин — чорні.

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