Як поводить себе болід Формули-1 на льоду (відео)

Макс Ферстаппен випробував свій гоночний болід узимку. Для цього довелося створити спеціальні шини.

Новий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен у міжсезоння спробував себе в новій дисципліні – гонках на льоду. Причому у заїзді він взяв участь на своєму бойовому боліді. Відео незвичайних перегонів опублікували на Youtube-каналі Red Bull.

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Так незвичайно Ферстаппен проводить свою відпустку. Гонку провели на спеціальній трасі в австрійських Альпах поблизу містечка Цель-ам-Зеє. Суперником нідерландського гонщика став мотоцикліст Френкі Зорн, якого називають легендою спідвею.

[ + – ] Для боліду Red Bull RB16B створили спеціальні шиповані шини Фото: скриншот/youtube

Варто зазначити, що в перегонах взяв участь торішній болід Red Bull RB16B, на якому Макс Ферстаппен здобув чемпіонство. Його гібридна силова установка Honda складається з 1,6-літрової турбошістки та електромотора. Потужність – 900 к. с. за 15 000 об/хв.

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Звісно, автомобіль підготували до гонки на льоду. Спеціального для цього в Pirelli створили особливі шиповані шини.

[ + – ] Перегони пройшли в австрійських Альпах

Завдяки таланту Макса Ферстаппена та новій гумі надпотужний болід Red Bull непогано показав себе на льоду – він цілком підконтрольний. Тим не менш, без ефектних заметів не обійшлося.

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