В американському місті поліції на рік заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості

У містечку з населенням 300 осіб поліція за чотири роки виписала понад 2300 штрафів за перевищення швидкості. У такий спосіб патрульні намагалися зробити громадян законослухняними.

Поліцейським міста Меніфі з американського штату Арканзас заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості протягом року. В мерії вважають, що правоохоронці перестаралися і надто часто карають водіїв. Про це повідомляє телеканал THV11.

За 2020 поліція Меніфі виписала штрафів на 120 000 доларів. Меніфі містечко маленьке, там живе всього 302 особи, тобто на одного жителя припадає 400 доларів штрафів.

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З'ясувалося, що у такий спосіб копи порушили закон, адже надходження від штрафів не повинні становити понад 30% доходної частини бюджету населеного пункту. У 2020 році під час коронавірусу доходи Меніфі впали і штрафи склали 50% надходжень до бюджету.

Усього з 1 січня 2018 року по 24 серпня 2022 року поліцейські 2318 разів оштрафували порушника швидкісного режиму та ігнорували рекомендацію мера Меніфі не карати водіїв, які перевищили швидкість на 10 миль/год (16 км/год) та менше. Шеф поліції відповів, що його метою було встановити верховенство права та зробити водіїв законослухняними.

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Заборона штрафувати порушників не означає, що шанувальники швидкісної їзди залишаться безкарними. На трасах на околицях Меніфі залишаться патрулі поліції штату Арканзас, та й камери автофіксації порушень ніхто не відключав.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть у кілька разів збільшити штрафи за перевищення швидкості.