Не схожі на себе: 10 автомобілів, які сильно змінилися порівняно з концептами (фото)

Деякі концепти ввели в оману автолюбителів, пообіцявши не ті авто, які запустили у виробництво. Деякі моделі дісталися конвеєра зовсім в іншому вигляді.

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Автомобільні концепти відображають майбутній напрямок виробників і дозволяють зрозуміти, як виглядатимуть їхні моделі. Трапляються випадки, коли авто доходять до виробництва в зовсім іншому вигляді. Фокус згадав 10 автомобілів, які зовсім не схожі на свої концепти.

10 авто, які не схожі на свої концепти

1. Dodge Charger

[ + – ] Серійний Charger не зберіг відомі риси концепт-кара

У 1999 році Dodge вразила публіку яскравим концепт-каром Charger R/T, який мав стати відродженням легендарного маслкара 60-х. Нова модель отримала стрімкий дизайн на кшталт інших моделей бренду тієї епохи.

До виробництва Charger шостого покоління дістався лише 2006 року. Єдиною загальною рисою концепту та серійної моделі стала наявність чотирьох дверей.

2. Nissan GT-R

[ + – ] Спочатку Nissan не могли визначитися, чим саме стане відродження GT-R.

2001 року на Токійському міжнародному автосалоні Nissan представила концепт Skyline GT-R. Згодом у компанії вирішили розділити автомобіль на дві окремі моделі.

У підсумку у 2007 році ми отримали GT-R, який кинув виклик іменитим суперкар тим років. Модель завоювала безліч шанувальників у всьому світі завдяки неперевершеній динаміці.

3. Suzuki Kizashi

[ + – ] До виробництва Kizashi дістався у вигляді седана

У 2007 році Suzuki представила яскравий концепт Kizashi. Це був спортивний хетчбек із дуже виразним дизайном.

До виробництва модель дісталася у вигляді седана. Знайти спільні риси між серійною моделлю та концептом не так вже й просто.

4. Chevrolet Volt

[ + – ] Футуристичний концепт вражав незвичайним дизайном та довгим капотом

2007 року Chevrolet з гордістю представили концепт гібридного Volt. Футуристичний седан вирізнявся незвичайним дизайном та довгим капотом.

Через кілька років модель запустили у серійне виробництво. Деякі елементи дизайну збереглися, але багато хто став порівнювати гібрид з конкурентом Toyota Prius.

5. Renault Koleos

[ + – ] Renault Koleos мав стати флагманською моделлю компанії

У 1999 році Renault показала футуристичний кросовер Koleos. Він отримав незвичайний дизайн із гострими гранями, який пізніше отримають деякі моделі компанії.

У 2006 році Koleos запустили у виробництво. Дизайн моделі став консервативнішим, зовсім не нагадуючи концепт.

6. Ford Probe

[ + – ] Фанати Ford чекали, що Probe стане справжнім проривом

Ford у 80-х представила кілька концептів Probe, які демонстрували напрямок компанії. Багато фанатів просили, щоб модель запустили у виробництво.

У 1988 році компанія вирішила запустити Probe у виробництво. Купе із прихованими фарами збудували на базі Mazda MX-6.

7. Chevrolet Corvette

[ + – ] Концепт Chevrolet Corvette Stingray відсилав до минулих поколінь спорткара

У 2009 році на екрани вийшов блокбастер "Трансформери: Помста занепалих". У картині було безліч цікавих автомобілів, але з них сильно виділявся і натомість інших. Йдеться про концепт Chevrolet Corvette Stingray, який побудований спеціально для зйомок.

Багато фанатів спорткара чекали, що покоління C7 буде схоже на концепт, як це було зі спорткаром Camaro, але в General Motors вирішили істотно змінити серійну модель. Підсумковий результат вийшов вдалим, але несхожим на концептуальну модель з фільму.

8. Dacia Duster

[ + – ] Dacia Duster Prototype здивував публіку у 2009 році

Dacia Duster Prototype у 2009 році здивував публіку, яка не очікувала від виробника бюджетних авто такого яскравого кросовера. Багато автолюбителів з нетерпінням чекали на вихід моделі.

У 2010 році з'явилася серійна модель кросовера. Вона стала бестселером у Європі, але зовні не нагадувала однойменний концепт.

9. Kia Sportage

[ + – ] Фанати бренду чекали, що новий Sportage буде схожим на концепт KND-4

У 2007 році Kia показала концепт KND-4, який мав стати провісником кросовера Sportage нового покоління. Багатьох вразив сміливий дизайн із вертикально встановленими ліхтарями та стрімкий силует.

За кілька років Kia представила серійний Sportage нового покоління. Кросовер отримав стриманіший дизайн і втратив багато особливостей концепту.

10. Dodge Avenger

[ + – ] Dodge Avenger сильно перетворився у порівнянні з концептом

Фанати Dodge у 2003 році були вражені концептом брутального кросовера Avenger. Вони чекали кілька років, доки модель другого покоління не була запущена у серійне виробництво.

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У 2007 році на ринку США з назвою Avenger з'явився середньорозмірний седан. Він зовсім трохи нагадував концепт, ставши стриманішим.

Раніше Фокус розповів, що незвичайний концепт Mazda розсекретили перед прем’єрою.