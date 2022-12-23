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Авто

Не похожи на себя: 10 автомобилей, которые сильно изменились в сравнении с концептами (фото)

Dodge, Концепт, Авто, Седан, Кроссовер, Фото
Фото: Dodge | Dodge Avenger был представлен в виде кроссовера, но до серийного производства добрался в виде седана

Некоторые концепты ввели автолюбителей в заблуждение, пообещав не те авто, которые были запущены в производство. Некоторые модели добрались до конвейер совершенно в другом виде.

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Автомобильные концепты отражают будущее направление производителей и позволяют понять, как будут выглядеть их модели. Бывают случаи, когда авто доходят до производства в совершенно другом виде. Фокус вспомнил 10 автомобилей, которые совершенно не похожи на свои концепты.

10 авто, которые не похожи на свои концепты

1. Dodge Charger

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Серийный Charger не сохранил узнаваемые черты концепт-кара

В 1999 году Dodge поразила публику ярким концепт-каром Charger R/T, который должен был стать возрождением легендарного маслкара 60-х. Новая модель получила стремительный дизайн в духе других моделей бренда той эпохи.

До производства Charger шестого поколения добрался только в 2006 году. Единственной общей чертой концепта и серийной модели стало наличие четырех дверей.

2. Nissan GT-R

Nissan GT-R Fullscreen
Сперва Nissan не могли определиться, чем именно станет возрождение GT-R

В 2001 году на Токийском международном автосалоне Nissan представила концепт Skyline GT-R. Спустя время в компании решили разделить автомобиль на две отдельные модели.

В итоге в 2007 году мы получили GT-R, который бросил вызов именитым суперкарам тех лет. Модель завоевала множество поклонников по всему миру благодаря непревзойденной динамике.

3. Suzuki Kizashi

Suzuki Kizashi Fullscreen
До производства Kizashi добрался в виде седана

В 2007 году Suzuki представила яркий концепт Kizashi. Это был спортивный хэтчбек с очень выразительным дизайном.

До производства модель добралась в виде седана. Найти общие черты между серийной моделью и концептом не так уж и просто.

4. Chevrolet Volt

Chevrolet Volt Fullscreen
Футуристичный концепт поражал необычным дизайном и длинным капотом

В 2007 году Chevrolet с гордостью представили концепт гибридного Volt. Футуристичный седан выделялся необычным дизайном и длинным капотом.

Спустя несколько лет модель запустили в серийное производство. Некоторые элементы дизайна сохранились, но многие стали сравнивать гибрид с конкурентом Toyota Prius.

5. Renault Koleos

Renault Koleos Fullscreen
Renault Koleos должен был стать флагманской моделью компании

В 1999 году Renault показала футуристичный кроссовер Koleos. Он получил необычный дизайн с острыми гранями, который позже получат некоторые модели компании.

В 2006 году Koleos был запущен в производство. Дизайн модели стал более консервативным, совсем не напоминая концепт.

6. Ford Probe

Ford Probe Fullscreen
Фанаты Ford ждали, что Probe станет настоящим прорывом

Ford в 80-х представила несколько концептов Probe, которые демонстрировали направление компании. Многие фанаты просили, чтобы модель запустили в производство.

В 1988 году компания решила запустить Probe в производство. Купе со скрытыми фарами построили на базе Mazda MX-6.

7. Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette Fullscreen
Концепт Chevrolet Corvette Stingray отслылал к прошлым поколениям спорткара

В 2009 году на экраны вышел блокбастер "Трансформеры: Месть падших". В картине было множество интересных автомобилей, но один из них сильно выделялся на фоне остальных. Речь идет о концепте Chevrolet Corvette Stingray, который был построен специально для съемок.

Многие фанаты спорткара ждали, что поколение C7 будет похоже на концепт, как это было со спорткаром Camaro, но в General Motors решили существенно изменить серийную модель. Итоговый результат получился удачным, но совсем непохожим на концептуальную модель из фильма.

8. Dacia Duster

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Dacia Duster Prototype удивил публику в 2009 году

Dacia Duster Prototype в 2009 году удивил публику, которая не ожидала от производителя бюджетных авто такого яркого кроссовера. Многие автолюбители с нетерпением ждали выхода модели.

В 2010 появилась серийна модель кроссовера. Она стала бестселлером в Европе, но внешне не напоминала одноименный концепт.

9. Kia Sportage

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Фанаты бренда ждали, что новый Sportage будет похож на концепт KND-4

В 2007 году Kia показала концепт KND-4, который должен был стать предвестником кроссовера Sportage нового поколения. Многих поразил смелый дизайн с вертикально установленными фонарями и стремительный силуэт.

Спустя несколько лет Kia представила серийный Sportage нового поколения. Кроссовер получил более сдержанный дизайн и лишился многих особенностей концепта.

10. Dodge Avenger

Dodge Avenger Fullscreen
Dodge Avenger сильно преобразился в сравнении с концептом

Фанаты Dodge в 2003 году были поражены концептом брутального кроссовера Avenger. Они ждали несколько лет, пока модель второго поколения не была запущена в серийное производство.

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В 2007 на рынке США с названием Avenger появился среднеразмерный седан. Он совсем немного напоминал концепт, став более сдержанным.

Ранее Фокус рассказал, что необычный концепт Mazda рассекретили перед премьерой.