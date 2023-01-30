Представлений компактний переносний будинок, здатний поміститися в багажник автомобіля (відео)
У переносному будинку swissRoomBox є все потрібне для життя. Передбачені навіть двоспальне ліжко та душ.
Швейцарський стартап misC Sport & Leisure випустив найкомпактніший переносний будинок на колесах у світі. Його можна помістити у багажник майже будь-якого автомобіля. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Будинок у коробці swissRoomBox має неймовірно компактні розміри. Його з легкістю можна переносити із собою.
У misC Sport & Leisure заявили, що swissRoomBox є "ідеальним" будинком на колесах. У ньому є повний набір функцій кемпера та виняткова модульність.
Розробка була натхненна знаменитим швейцарським армійським ножем. За таким самим принципом спроєктували і swissRoomBox.
У переносному кемпері є модульні ящики, встановлені на системі рейок та петель. Вони можуть міняти положення, пропонуючи основні зручності кемпера.
За необхідності можна розкласти двомісне ліжко та кухню. Передбачено навіть обідній стіл та душ із навісом для намету.
Для приготування в swissRoomBox є каструлі та сковорідки, а також тарілки та холодильник. У деяких версіях пропонується пропанова плита з двома конфорками та раковина з протічною водою.
Складання swissRoomBox складає всього 15 хвилин. Достатньо просто висунути всі необхідні модулі та розкласти їх.Важливо
Модель HighTech була доступна за ціною 8 650 доларів. До неї входять всі необхідні життя модулі.
Спрощена версія EasyTech продавалася від 4 340 доларів. Вона пропонує базове обладнання, яке включає ящики для зберігання. Клієнти можуть доповнити свій автобудинок додатковими аксесуарами, які доступні в інших компаній.
Останньою моделлю став swissRoomBox FreeTech, випущений у 2014 році. До нього входять каркас ліжка зі столом та сидіннями. Ціни на нього починаються із 1790 доларів.
У 2017 році misC Sport & Leisure припинили випуск нових будинків у коробці. Їх можна купити лише на вторинному ринку.
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