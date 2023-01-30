Представлений компактний переносний будинок, здатний поміститися в багажник автомобіля (відео)

У переносному будинку swissRoomBox є все потрібне для життя. Передбачені навіть двоспальне ліжко та душ.

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Швейцарський стартап misC Sport & Leisure випустив найкомпактніший переносний будинок на колесах у світі. Його можна помістити у багажник майже будь-якого автомобіля. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Будинок у коробці swissRoomBox має неймовірно компактні розміри. Його з легкістю можна переносити із собою.

У misC Sport & Leisure заявили, що swissRoomBox є "ідеальним" будинком на колесах. У ньому є повний набір функцій кемпера та виняткова модульність.

[ + – ] swissRoomBox перетворює будь-який автомобіль на зручний кемпер Фото: misC Sport & Leisure

Розробка була натхненна знаменитим швейцарським армійським ножем. За таким самим принципом спроєктували і swissRoomBox.

У переносному кемпері є модульні ящики, встановлені на системі рейок та петель. Вони можуть міняти положення, пропонуючи основні зручності кемпера.

[ + – ] У swissRoomBox передбачено безліч модулів для відпочинку на природі Фото: misC Sport & Leisure

За необхідності можна розкласти двомісне ліжко та кухню. Передбачено навіть обідній стіл та душ із навісом для намету.

[ + – ] За допомогою будинку в коробці можна легко обладнати двомісне ліжко в авто Фото: misC Sport & Leisure

Для приготування в swissRoomBox є каструлі та сковорідки, а також тарілки та холодильник. У деяких версіях пропонується пропанова плита з двома конфорками та раковина з протічною водою.

Складання swissRoomBox складає всього 15 хвилин. Достатньо просто висунути всі необхідні модулі та розкласти їх.

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Модель HighTech була доступна за ціною 8 650 доларів. До неї входять всі необхідні життя модулі.

Спрощена версія EasyTech продавалася від 4 340 доларів. Вона пропонує базове обладнання, яке включає ящики для зберігання. Клієнти можуть доповнити свій автобудинок додатковими аксесуарами, які доступні в інших компаній.

Останньою моделлю став swissRoomBox FreeTech, випущений у 2014 році. До нього входять каркас ліжка зі столом та сидіннями. Ціни на нього починаються із 1790 доларів.

У 2017 році misC Sport & Leisure припинили випуск нових будинків у коробці. Їх можна купити лише на вторинному ринку.

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