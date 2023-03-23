В Україні можуть встановити мито на паливо невизначеного походження

Україна може встановлювати будь-яке мито на товари невизначеного походження. Наразі уряд активно опрацьовує це питання.

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В Україні обговорюють можливість запровадження мита на пальне невизначеного походження. Ставку хочуть запровадити на рівні від 20 до 200%. Про це повідомили на порталі Forbes.

У Міненергетики запропонували встановити митну ставку на рівні 200%. Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що таким чином хочуть припинити маніпуляцію з товаром невизначеного походження.

Україна може встановлювати будь-яке мито на товари невизначеного походження, оскільки країна не обмежена умовами міжнародного торговельного права. Це питання буде вирішено протягом кількох тижнів.

Нафтогазова асоціація України запропонувала 50% мита на пальне невизначеного походження. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що мито на рівні 20-25% для російського автомобільного газу та дизеля стане найімовірнішим сценарієм. За його словами, у такому разі паливо з РФ стане невигідним.

Важливо

В Україні завдяки санкціям на російську нафту дешевшає бензин

Мережі АЗС WOG, ОККО, "Укрнафта" та UPG виступили за виключення російських та білоруських нафтопродуктів з українського ринку. Кабмін уже працює над тим, щоб заборонити ввезення таких продуктів на митну територію України.

Раніше Фокус розповів, що за даними Forbes Україна закуповує російський автогаз на мільйони доларів.