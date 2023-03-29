Раритет із 30-х: найдорожчий Chrysler в історії оцінили у 1,2 мільйона доларів (фото)

Спортивний Chrysler Imperial Custom Roadster існує в одному-єдиному екземплярі. Старовинне 92-річне авто здатне розвинути швидкість понад 160 км/год.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Chrysler Imperial Custom Roadster 1932 року. Вінтажний кабріолет оцінили приблизно в 1,2 мільйона доларів — це найдорожчий Chrysler. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Перший власник суттєво доопрацював авто Фото: GOODING&COMPANY

Така висока ціна обумовлена рідкістю моделі. Всього випущено лише 100 родстерів Chrysler Imperial CG 1932 із замовним кузовом від ательє LeBaron.

Утім, цей автомобіль особливий — він існує в одному екземплярі. Справа в тому, що його перший власник, відомий американський лікар Вільям Велан, суттєво переробив спорткар.

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Chrysler Imperial Custom Roadster був занижений, отримав нахилене лобове скло та новий тканинний дах. Під капот родстера встановили потужнішу рядну вісімку об'ємом 6,3 л на 150 к. с. Максимальна швидкість перевищила 160 км/год.

Кабріолет здатний розвинути швидкість понад 160 км/год Фото: GOODING&COMPANY

Із початку 50-х років автомобіль брав участь у різних ретрошоу та неодноразово вигравав нагороди. Його кілька разів реставрували, і він має чудовий вигляд.

Раніше Фокус повідомляв, що на цей же аукціон виставили авто заступника Гітлера. Іржавий Mercedes оцінили в 1,75 мільйона доларів.

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