Представлена нова Mazda 3 2024: що змінилося в седані та хетчбеку (фото)

Японська версія Mazda 3 тепер доступна в новому кольорі кузова, також отримала деякі технічні зміни. Системи безпеки моделі також були покращені.

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У Японії представили оновлені хетчбек та седан Mazda 3 2024 модельного року, які отримали новий колір і технічні зміни. Про це повідомили на сайті бренду.

Mazda 3 четвертого покоління дебютувала наприкінці 2018 року. Тому японський бренд вирішив оновити свою популярну модель.

Японська версія Mazda 3 тепер доступна у кольорі Ceramic Metallic. Також усередині з'явився новий 10,25-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі з'явився збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Mazda

В інтер'єрі з'явилася підсвітка та порти USB Type-C для заряджання гаджетів. Зарядити смартфон можна й за допомогою бездротової зарядки.

Системи безпеки Mazda 3 також стали кращими. Автомобіль тепер оснащений функцією попередження про неуважність. Вона визначає коли водій відривається від дороги.

Крім цього, автомобіль навчився виявляти додаткові перешкоди попереду, зокрема пішоходів. Mazda 3 автоматично зупиниться у разі небезпеки.

Mazda 3 отримала покращені системи безпеки Фото: Mazda

Від кросовера CX-60 Mazda 3 отримала підтримку дистанційного запуску двигуна через додаток MyMazda. Ця функція доступна лише для автомобілів з автоматичною коробкою передач. У список стандартного оснащення додано функцію Mazda My Car Care, яка повідомляє власника про спробу викрадення автомобіля.

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Mazda 3 2024 модельного року надійде у продаж у Японії на початку червня. Вартість моделі варіюватиметься від 2 288 000 до 3 866 500 єн (17 500 — 30 000 доларів).

Раніше Фокус розповів, що Mazda опублікувала більше інформації про свого нового флагмана CX-90.