В Україні різко збільшилися продажі вантажівок: найпопулярніші моделі

У березні продаж сідлових тягачів значно збільшився. Найчастіше українці купують вантажівки, імпортовані з інших країн.

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Українці стали частіше купувати нові та вживані сідлові тягачі. Експерти назвали найпопулярніші моделі за підсумками березня 2023 року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

З жовтня по грудень 2022 року в Україні спостерігалося падіння ринку вантажівок. Цей сегмент зміг стабілізуватися лише у січні-лютому 2023 року.

У березні продаж сідлових тягачів збільшився. Загалом за місяць українці купили 3,7 тисячі нових та вживаних вантажівок, що на 3600% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Близько 1,9 тисячі тягачів імпортували з інших країн з пробігом. За березень на внутрішньому ринку купили уживаними 1,6 тисячі вантажівок. Ще 239 одиниць придбали новими.

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку в березні

DAF XF став бестселером на внутрішньому ринку Фото: DAF

На внутрішньому ринку у березні найпопулярнішим тягачем став DAF XF. За місяць українці купили 483 такі вантажівки.

Renault Magnum посів друге місце з продажів. У березні придбали 206 тягачів цієї моделі.

На третьому місці розташувалися MAN TGX та Volvo FH зі 176 проданими одиницями. Четверте місце посів Renault Premium зі 131 проданою вантажівкою.

Топ 15 найпопулярніших тягачів на внутрішньому ринку:

DAF XF — 483 авто. Renault Magnum — 206 авто. MAN TGX — 176 авто. Volvo FH — 176 авто. Renault Premium — 131 авто. MAN TGA — 74 авто. DAF CF — 63 авто. Scania R-Series — 57 авто. Mercedes-Benz Actros — 43 авто. Iveco Stralis — 19 авто. MAN TGS — 18 авто. Scania G-Series — 14 авто. Mercedes-Benz Axor — 11 авто. Renault T-Truck — 11 авто. МАЗ 5432 — 11 авто.

Найпопулярніші вживані тягачі, імпортовані з інших країн у березні

DAF XF залишається лідером серед вантажівок, які імпортуються в Україну Фото: DAF

DAF XF став найпопулярнішою вантажівкою, імпортованою з інших країн у березні. За місяць до України завезли 950 таких вантажівок.

Друге місце в сегменті посів MAN TGX з 739 ввезеними тягачами. На третьому місці розташувався Volvo FH. Українці імпортували 442 вантажівки цієї моделі за місяць.

Четверте місце посів Renault Magnum з 251 ввезеним тягачем. Renault Premium дісталося п'яте місце. За місяць в Україну імпортували 187 таких вантажівок.

Топ 15 найпопулярніших тягачів, імпортованих з інших країн:

DAF XF — 950 авто. MAN TGX — 739 авто. Volvo FH — 442 авто. Renault Magnum — 251 авто. Renault Premium — 187 авто. Scania R-Series — 169 авто. Mercedes-Benz Actros — 150 авто. DAF CF — 109 авто. MAN TGA — 96 авто. MAN TGS — 71 авто. Renault T-Truck — 56 авто. Iveco Stralis — 48 авто. Scania G-Series — 28 авто. Volvo FM — 20 авто. Mercedes-Benz Axor — 13 авто.

Найпопулярніші нові тягачі у березні

Mercedes-Benz Actros став найпопулярнішою новою вантажівкою в Україні Фото: Mercedes-Benz

Серед нових вантажівок лідером у березні став Mercedes-Benz Actros. За місяць українці купили 74 таких тягачі.

Друге місце зайняв Volvo FH з 66 проданими вантажівками. Третя позиція дісталася Scania R-Series. За місяць було продано 42 тягачі цієї моделі.

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На третьому місці розташувався MAN TGX з 17 проданими вантажівками. П'яту позицію зайняв Scania G-Series. Українці купили 10 таких тягачів за місяць.

Топ 10 найпопулярніших нових тягачів:

Mercedes-Benz Actros — 74 авто. Volvo FH — 66 авто. Scania R-Series — 42 авто. MAN TGX — 17 авто. Scania G-Series — 10 авто. Renault T-Truck — 9 авто. Scania S-Series — 8 авто. DAF XF — 6 авто. DAF XG — 4 авто. Iveco Stralis — 3 авто.

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