Китайці представили стильного конкурента Nissan X-Trail та Mitsubishi Outlander (фото)

FAW Bestune T90 отримав стильний дизайн та багате оснащення. Кросовер буде доступний з двома бензиновими двигунами на 169 та 252 сил.

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Китайський концерн FAW показав новий стильний п'ятимісний кросовер з багатим оснащенням Bestune T90. Про це розповіли на сайті Autohome.

Спереду Bestune T90 розташована дворядна оптика з вузькими ходовими вогнями спереду. Зовнішній вигляд доповнює велика решітка радіатора.

FAW Bestune T90 отримав дворядну оптику Фото: FAW

Позаду розмістили вузькі ліхтарі, з'єднані в один блок. На бампері є фальшиві вихлопні патрубки.

Кросовер вирізняєтесь стильним дизайном Фото: FAW

Габарити FAW Bestune T90:

довжина — 4718 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 2772 мм.

На кросовер встановлені 19-дюймові колісні диски. За доплату є 20-дюймові диски.

В інтер'єрі розмістили два дисплеї, один з яких є панеллю приладів. Також є проєкційний дисплей, а від більшості фізичних кнопок вирішили позбутися.

У салоні встановлені два великі дисплеї Фото: FAW

Салон буде доступний у кількох кольорах. На шпигунських фото можна побачити темний інтер'єр, а на пресрелізних знімках зображено чорно-білий варіант.

FAW Bestune T90 оснастять двома силовими установками на вибір. Базовим стане 1,5-літровий турбований двигун потужністю 169 к.с.

Найдорожчі комплектації отримають 2,0-літровий турбований двигун, який видає потужність 252 к.с. Обидва двигуни працюють у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Презентація FAW Bestune T90 відбудеться на автосалоні в Шанхаї, а надійде у продаж у Китаї кросовер вже влітку цього року. Початкова ціна очікується на рівні від 120 000 юанів (18 000 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що китайська компанія Foton представила два нові великі пікапи Mars 7 і Mars 9.