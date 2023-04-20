Не поділили морозиво: BMW звинуватили у дискримінації через курйозний інцидент
У BMW вибачилися перед відвідувачами Автосалону у Шанхаї. За їхніми словами, поведінка тимчасових працівників була неприйнятною.
У Китаї звинуватили компанію BMW у дискримінації через інцидент з морозивом на Автосалоні в Шанхаї. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.
Під час Автосалону у Шанхаї біля стенда BMW MINI відвідувачам роздавали морозиво. Місцеві гості заходу зауважили, що десерт насамперед видавали іноземцям.
У китайській соціальній мережі Weibo тема "BMW Mini" стала другою за популярністю. Користувачі активно ділилися цією історією у соцмережі.
Більшість китайських гостей Автосалону в Шанхаї заявили, що розчаровані поведінкою співробітників BMW. Компанія вже попросила вибачення перед ними.
На одному відео двоє співробітників BMW сказали місцевим відвідувачам стенда MINI, що безплатне морозиво закінчилося, а за кілька секунд вони запропонували десерт західному відвідувачу. Через це китайські гості відчули себе обділеними.
У BMW наголосили, що це були не постійні співробітники, а тимчасові працівники. Їх найняли незадовго до заходу.Важливо
Також представники німецького бренду наголосили, що ринок Китаю залишається дуже важливим для них. Саме тому для КНР випускають ексклюзивні версії автомобілів BMW та MINI, які недоступні в інших країнах.
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