Не поділили морозиво: BMW звинуватили у дискримінації через курйозний інцидент

У BMW вибачилися перед відвідувачами Автосалону у Шанхаї. За їхніми словами, поведінка тимчасових працівників була неприйнятною.

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У Китаї звинуватили компанію BMW у дискримінації через інцидент з морозивом на Автосалоні в Шанхаї. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Під час Автосалону у Шанхаї біля стенда BMW MINI відвідувачам роздавали морозиво. Місцеві гості заходу зауважили, що десерт насамперед видавали іноземцям.

У китайській соціальній мережі Weibo тема "BMW Mini" стала другою за популярністю. Користувачі активно ділилися цією історією у соцмережі.

Більшість китайських гостей Автосалону в Шанхаї заявили, що розчаровані поведінкою співробітників BMW. Компанія вже попросила вибачення перед ними.

На одному відео двоє співробітників BMW сказали місцевим відвідувачам стенда MINI, що безплатне морозиво закінчилося, а за кілька секунд вони запропонували десерт західному відвідувачу. Через це китайські гості відчули себе обділеними.

У BMW наголосили, що це були не постійні співробітники, а тимчасові працівники. Їх найняли незадовго до заходу.

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Також представники німецького бренду наголосили, що ринок Китаю залишається дуже важливим для них. Саме тому для КНР випускають ексклюзивні версії автомобілів BMW та MINI, які недоступні в інших країнах.

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