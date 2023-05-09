Не відрізнити від оригіналу: умілець створив точну копію пікапа GMC із дерева (відео)

На створення такого неймовірного виробу з дерева майстру знадобилося 30 днів. У результаті вийшов унікальний витвір мистецтва.

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Ентузіаст створив копію пікапа GMC Sierra Denali 2023 з дерева. Виріб повторює автомобіль у найдрібніших деталях. Відео опублікували на YouTube каналі Woodworking Art.

Майстер часто створює унікальні витвори з дерева, серед яких безліч автомобілів. На цей раз він показав процес створення масштабної копії пікапа GMC Sierra Denali. На будівництво цього виробу знадобилося 30 днів.

Створення пікапа починається з дерев'яного бруску Фото: Скріншот

Спершу умілець бере дерев'яний брусок, а потім вирізує з нього контури пікапа. Після шліфування та розпилювання він повільно перетворюється на реалістичну копію GMC Sierra Denali.

Виріб отримав робочі двері та капот, під яким можна знайти дерев'яний моторний відсік. Усередині навіть є інтер'єр, який повторює оригінальний пікап.

Колеса пікапа можуть прокручуватися та повертати. Передбачено й елементарну підвіску, яка реагує на нерівності.

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Фінальним штрихом збірки є об'єднання шасі та кузова GMC Sierra Denali. У результаті виріб стає важко відрізнити від справжнього автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що умілець з В'єтнаму створив дерев'яну копію концепту Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для свого сина.