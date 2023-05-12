Унікальний позашляховик на базі Lamborghini Diablo виставили на продаж за $19 000 (фото)

Автомобіль побудований на базі позашляховика Jeep Liberty, але його кузов виконаний у стилі Lamborghini Diablo. Авто створено для поїздок бездоріжжям.

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У США на продаж виставили незвичайний позашляховий кіт-кар з кузовом від культового суперкара Lamborghini Diablo. Вартість авто становить $19 000. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Автомобіль побудований на базі позашляховика Jeep Liberty 2006 випуску. Кузов був виготовлений самостійно та в найдрібніших деталях повторює оригінальний Lamborghini Diablo.

Кіт-кар має високий дорожній просвіт і великі колеса. Проєкт ще не завершений, і потребує деяких доробок.

На позашляховику можна їздити Фото: Facebook

Автомобіль не має бічних дверей, але їх можна встановити самостійно. Продавець заявив, що для цього навіть передбачено петлі.

Кіт-кар обладнаний системою повного приводу від купе Lexus RC. Двигун розташований спереду, а не посередині, як оригінальний Lamborghini Diablo.

Зовні кіт-кар повторює оригінальний Lamborghini Diablo Фото: Facebook

Автомобіль зберіг рядний чотирициліндровий двигун від Jeep Liberty. Він працює у парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

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Пробіг незвичайного авто становить 19 300 км. За такий кіт-кар просять $19 000, але продавець розглядає й інші пропозиції.

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