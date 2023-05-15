В Індії представили незвичайний кросовер із дверима "крило-чайки" на базі Volvo XC90 (відео)

Індійський кросовер сильно відрізняється від свого "донора". Автомобіль отримав незвичайний дизайн і розкішний інтер'єр на чотири посадкові місця.

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Індійська компанія DC2 представила стильний купе-кросовер із дверима "крило-чайки" на базі моделі Volvo XC90 другого покоління. Про це розповіли на сайті Motor1.

Дивлячись на цей кросовер, важко сказати, що він заснований на Volvo XC90. У DC2 повністю змінили кузов автомобіля та його інтер'єр.

Спереду розташована велика решітка радіатора, в яку інтегрували фари. Колісні диски пофарбовані в червоний контрастний колір.

Фари вбудовані в решітку радіатора Фото: DC2

Позаду розмістили масивний бампер із великими вихлопними патрубками. Задні ліхтарі з'єднані в один блок. Кросовер отримав широкі колісні арки, в яких розмістилися позашляхові колеса.

Ззаду встановлені два великі вихлопні патрубки Фото: DC2

Інтер'єр розрахований на чотири посадкові місця. Доступ до них відкривається за допомогою широких бічних дверей, які відчиняються вгору.

У салоні розмістили чотири посадкові місця Фото: DC2

Бічне скло фіксоване, але в ньому є невеликі вікна, які можна відчинити. Бічні дзеркала заднього виду встановлені на передніх крилах.

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Характеристики кросовера поки що тримають у секреті. Найімовірніше, автомобіль зберіг стандартний двигун Volvo XC90.

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