Бюджетний електромобіль Renault згорів вщент через загоряння акумулятора (відео)

Електрокар Dacia Spring був куплений новим в автосалоні півтора року тому. За весь час в автомобіля не сталося жодної поломки.

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У румунському селищі Тіміш бюджетний електромобіль Dacia Spring згорів ущент за лічені хвилини через загоряння акумулятора. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Dacia Spring є дуже популярним електромобілем у Європі. Ціни на модель у деяких країнах починаються з 13 тисяч доларів.

Інцидент стався 11 травня близько 17:00 за місцевим часом. Власник електромобіля заявив, що в той момент за кермом була його дружина, яка забирала зі школи їхнього сина.

Неподалік будинку автомобіль почав видавати гучні звуки. Жінка одразу ж вийшла з авто разом зі своїм сином та помітила, що з електромобіля почав йти дим, після чого спалахнуло полум'я.

Вогонь одразу охопив весь автомобіль. Рятувальники не встигли вчасно згасити полум'я та електрокар згорів ущент.

Експерти заявили, що причиною займання стало коротке замикання. Власник авто вважає, що в цьому винна несправність акумулятора.

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Dacia Spring купили в автосалоні півтора року тому. Автомобіль за цей час проїхав лише 36 тисяч кілометрів.

Поліція продовжує з'ясовувати усі деталі інциденту. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше Фокус розповів, що експерти з Green NCAP визнали електромобіль Dacia Spring найкращим автомобілем 2022 року.