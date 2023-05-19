Toyota представила бюджетну модель за $9 900 із витратою 3,7 л на 100 км (фото)
Компактний міський хетчбек Toyota Vitz досягає 3,7 м у довжину та оснащений 67-сильним двигуном. Усі версії моделі отримали кондиціонер.
Toyota вивела на ринок нове покоління Vitz. Бюджетний хетчбек А-класу надійшов у продаж за ціною від 9900 доларів, і це одна з найдешевших моделей японської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Раніше за назвою Vitz в окремих країнах продавали Toyota Yaris, але тепер це абсолютно інша модель. В її основі лежить компактний Suzuki Celerio, попереднє покоління якого можна зустріти навіть в Україні.
Нова Toyota Vitz зовні практично не відрізняється від моделі-донора. У її дизайні переважають плавні лінії, а овальна решітка радіатора поєднується з краплеподібними фарами.
Розміри Toyota Vitz 2023:
- довжина – 3695 мм;
- ширина – 1655 мм;
- висота – 1555 мм;
- колісна база – 2435 мм.
У салоні на панелі приладів величезний спідометр поєднується із мініатюрним тахометром. Об'єм багажника становить 313 л.
Базова комплектація Toyota Vitz включає кондиціонер та 2 подушки безпеки, а дорожчі версії отримали сенсорний дисплей, парктронік та безключовий доступ.Важливо
Нова Toyota Vitz оснащена 1,0-літровим бензиновим двигуном на 67 к. с. і пропонується з 5-ступінчастою механічною та роботизованою КПП. Середня витрата палива становить 3,7 л/100 км.
Це не перша спільна модель Suzuki та Toyota. Раніше на платформі Toyota побудували новий Suzuki Grand Vitara, а універсал Toyota Corolla перетворився на Suzuki Swace.
Також Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny.