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Toyota представила бюджетну модель за $9 900 із витратою 3,7 л на 100 км (фото)

Toyota Vitz 2023, Toyota Vitz, нова Toyota Vitz, Suzuki Celerio
Фото: Toyota | Toyota Vitz коштує від 9900 доларів

Компактний міський хетчбек Toyota Vitz досягає 3,7 м у довжину та оснащений 67-сильним двигуном. Усі версії моделі отримали кондиціонер.

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Toyota вивела на ринок нове покоління Vitz. Бюджетний хетчбек А-класу надійшов у продаж за ціною від 9900 доларів, і це одна з найдешевших моделей японської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Раніше за назвою Vitz в окремих країнах продавали Toyota Yaris, але тепер це абсолютно інша модель. В її основі лежить компактний Suzuki Celerio, попереднє покоління якого можна зустріти навіть в Україні.

Toyota Vitz 2023, Toyota Vitz, нова Toyota Vitz, Suzuki Celerio Fullscreen
Хетчбек створено на базі Suzuki Celerio

Нова Toyota Vitz зовні практично не відрізняється від моделі-донора. У її дизайні переважають плавні лінії, а овальна решітка радіатора поєднується з краплеподібними фарами.

Розміри Toyota Vitz 2023:

  • довжина – 3695 мм;
  • ширина – 1655 мм;
  • висота – 1555 мм;
  • колісна база – 2435 мм.

У салоні на панелі приладів величезний спідометр поєднується із мініатюрним тахометром. Об'єм багажника становить 313 л.

Toyota Vitz 2023, Toyota Vitz, нова Toyota Vitz, Suzuki Celerio Fullscreen
Топові версії отримали тачскрін
Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Vitz включає кондиціонер та 2 подушки безпеки, а дорожчі версії отримали сенсорний дисплей, парктронік та безключовий доступ.

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Нова Toyota Vitz оснащена 1,0-літровим бензиновим двигуном на 67 к. с. і пропонується з 5-ступінчастою механічною та роботизованою КПП. Середня витрата палива становить 3,7 л/100 км.

Toyota Vitz 2023, Toyota Vitz, нова Toyota Vitz, Suzuki Celerio Fullscreen
Усі версії моделі оснащені кондиціонером
Фото: Toyota

Це не перша спільна модель Suzuki та Toyota. Раніше на платформі Toyota побудували новий Suzuki Grand Vitara, а універсал Toyota Corolla перетворився на Suzuki Swace.

Також Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny.