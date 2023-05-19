Toyota представила бюджетну модель за $9 900 із витратою 3,7 л на 100 км (фото)

Компактний міський хетчбек Toyota Vitz досягає 3,7 м у довжину та оснащений 67-сильним двигуном. Усі версії моделі отримали кондиціонер.

Related video

Toyota вивела на ринок нове покоління Vitz. Бюджетний хетчбек А-класу надійшов у продаж за ціною від 9900 доларів, і це одна з найдешевших моделей японської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Раніше за назвою Vitz в окремих країнах продавали Toyota Yaris, але тепер це абсолютно інша модель. В її основі лежить компактний Suzuki Celerio, попереднє покоління якого можна зустріти навіть в Україні.

Хетчбек створено на базі Suzuki Celerio

Нова Toyota Vitz зовні практично не відрізняється від моделі-донора. У її дизайні переважають плавні лінії, а овальна решітка радіатора поєднується з краплеподібними фарами.

Розміри Toyota Vitz 2023:

довжина – 3695 мм;

ширина – 1655 мм;

висота – 1555 мм;

колісна база – 2435 мм.

У салоні на панелі приладів величезний спідометр поєднується із мініатюрним тахометром. Об'єм багажника становить 313 л.

Топові версії отримали тачскрін Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Vitz включає кондиціонер та 2 подушки безпеки, а дорожчі версії отримали сенсорний дисплей, парктронік та безключовий доступ.

Важливо

RAV4 у мініатюрі: Toyota показала дешевий і компактний кросовер (фото)

Нова Toyota Vitz оснащена 1,0-літровим бензиновим двигуном на 67 к. с. і пропонується з 5-ступінчастою механічною та роботизованою КПП. Середня витрата палива становить 3,7 л/100 км.

Усі версії моделі оснащені кондиціонером Фото: Toyota

Це не перша спільна модель Suzuki та Toyota. Раніше на платформі Toyota побудували новий Suzuki Grand Vitara, а універсал Toyota Corolla перетворився на Suzuki Swace.

Також Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny.