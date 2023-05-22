Рідкісний хот род від відомого тюнера пішов з молотка за 313 тисяч доларів (фото)

Foose Hemisfear Hot Rod збудований у 2006 році та був головною мрією американського тюнера. Автомобіль має незвичайний дизайн та двигун, розташований за спиною водія.

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На аукціоні Mecum продали рідкісний хот род Foose Hemisfear Hot Rod 2011 року. Автомобіль пішов з молотка за 313 500 доларів. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Foose Hemisfear Hot Rod спроєктував та побудував зі своєю командою знаменитий американський тюнер Чіп Фуз. Усього було випущено п'ять таких авто.

Хот род спочатку був збудований у 2006 році та був представлений на виставці SEMA. У 2011 році цей екземпляр був перероблений зі схвалення Чіпа Фуза.

Всього було збудовано п'ять одиниць Foose Hemisfear Hot Rod. Усі вони були зібрані у 2006 році.

Позаду розташовані незвичайні ліхтарі Фото: Mecum Auctions

Кузов унікального авто виконаний з вуглецевого волокна. Він використовує конструкцію з відкритими колесами.

Кузов Foose Hemisfear Hot Rod виконаний з карбону Фото: Mecum Auctions

Під капотом розташований 6,4-літровий двигун V8 потужністю 485 к.с., встановлений позаду водія та його пасажира. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

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Інтер'єр виконаний зі шкіри, карбону та алюмінію. Він має ретростиль та відсилає до культових американських моделей минулого століття.

Інтер'єр авто виконаний зі шкіри, карбону та алюмінію Фото: Mecum Auctions

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали Dodge Challenger 1970 за 1 072 500 доларів.