Опубліковано нові офіційні фото та відео Skoda Kodiaq 2024

Кросовер Skoda Kodiaq збереже знайомий дизайн, але стане більшим. У лінійці вперше з'явиться гібрид, що заряджається.

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З'явилися нові офіційні тизери Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер мають презентувати цієї осені, а його виробництво стартує на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Skoda.

Skoda Kodiaq 2024 підросте у розмірах Фото: Skoda

На фото та відео потрапив кузов Skoda Kodiaq 2024. Хоча кросовер ще не представлений, підприємство в чеському місті Квасін уже готують до складання нової моделі. У переобладнання заводу вклали 12 мільйонів євро, що дозволить збільшити обсяги виробництва до 410 машин на день.

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На фото та відео можна розглянути окремі деталі Skoda Kodiaq 2024. Кросовер збереже знайомий силует, але його боковини стали менш рельєфними. Зображення підтвердили істинність неофіційних рендерів моделі, що з'явилися раніше.

Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже платформу MQB Evo, але стане дещо більшим. Кросовер, як і раніше, оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями, але їх доповнять 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. Крім того, в лінійці з'явиться гібрид, що заряджається.

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