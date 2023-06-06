Опубликованы новые официальные фото и видео Skoda Kodiaq 2024

Кроссовер Skoda Kodiaq сохранит знакомый дизайн, но станет крупнее. В линейке впервые появится подзаряжаемый гибрид.

Related video

Появились новые официальные тизеры Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер должны презентовать нынешней осенью, а его производство стартует в начале 2024 года. Об этом сообщает сайт Skoda.

Skoda Kodiaq 2024 подрастет в размерах Фото: Skoda

На фото и видео попал кузов Skoda Kodiaq 2024. Хотя кроссовер еще не представлен, предприятие в чешском городе Квасины уже готовят к сборке новой модели. В переоборудование завода вложили 12 миллионов евро, и это позволит увеличить объемы производства до 410 машин в день.

Важно

Электрический кроссовер Skoda превратили в оригинальный дом на колесах (фото)

На фото и видео можно разглядеть отдельные детали Skoda Kodiaq 2024. Кроссовер сохранит знакомый силуэт, но его боковины стали менее рельефными. Изображения подтвердили истинность неофициальных рендеров модели, появившихся ранее.

Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит платформу MQB Evo, но станет несколько крупнее. Кроссовер по-прежнему будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями, но их дополнят 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Кроме того, в линейке появится подзаряжаемый гибрид.

Ранее Фокус рассказывал про новую Skoda Octavia — авто изменится до неузнаваемости и станет электрокаром.

Также мы писали, что Skoda презентовала роскошный электрокроссовер.