Преміальний близнюк Prado: новий Lexus GX 2024 показали до прем'єри (фото)

Новий Lexus GX підросте в розмірах і порідниться з Toyota Land Cruiser 300. Дизайн позашляховика стане стриманішим і соліднішим.

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З'явилися нові офіційні тизери Lexus GX нового покоління. Преміальний товариш Toyota Land Cruiser Prado дебютує 8 червня і надійде у продаж з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Lexus.

У позашляховика мускулисті розширені крила Фото: instagram.com/lexususa

На фото можна побачити передню частину позашляховика. Вона виглядає стриманіше завдяки зменшеній веретеноподібній решітцім радіатора і довгастим світлодіодним фарам. Дизайн Lexus GX 2024 став більш гранованим і мускулистим – з розширеними крилами та рельєфним капотом.

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Новий Lexus GX збереже рамну конструкцію і порідниться з Toyota Land Cruiser 300 – використовуватиме його платформу TNGA-F. Позашляховик буде дещо більшим за попередника.

Lexus GX збудують на платформі Toyota Land Cruiser 300 Фото: Lexus

Швидше за все, у Toyota Land Cruiser 300 запозичають і 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. та 10-ступінчасту автоматичну КПП. Також не виключено, що з'явиться гібрид Lexus GX.

Позашляховик збереже повний привід із понижувальною передачею. У той же час комплектацію Lexus GX поповнять сучасні електронні системи.

Після Lexus GX покажуть і новий Toyota Land Cruiser Prado. Раніше фото та відео позашляховика вже потрапили до інтернету.

Також Фокус повідомляв, що Lexus розсекретив ще й свій найбільший кросовер — його презентують одного дня з GX.