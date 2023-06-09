Ford винайшов резервну батарею на даху для електромобілів (фото)

Резервна батарея може бути встановлена перед поїздкою та стане у пригоді в місцевості, де немає зарядних станцій. Блок з акумулятором буде захищений від вологи та перегріву.

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Ford запатентував технологію, яка дає змогу розмістити резервну акумуляторну батарею на даху. Це дозволить збільшити запас ходу електромобілів. Про це розповіли на сайті Motor1.

У Відомстві США з патентів та товарних знаків помітили патент, у якому представлено електричний позашляховик у стилі Ford Bronco з незвичайним багажником на даху. У нього вмонтовано акумуляторну батарею із зарядним пристроєм.

Резервна батарея дозволить збільшити запас ходу Фото: USPTO

У патенті сказано, що резервна батарея може бути встановлена перед поїздкою. Це може стати у пригоді в місцевості, де немає зарядних станцій.

Ford планує оснастити блок на даху повітрозабірниками, які охолоджуватимуть акумуляторну батарею. Вони будуть оснащені дистанційно керованими клапанами для забезпечення захисту від вологи.

Резервна батарея буде захищена від вологи та перегріву Фото: USPTO

Корпус акумуляторної батареї хочуть виготовити з пінополіуретану. Це допоможе регулювати рівень теплової енергії всередині корпусу.

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Резервну батарею можна заряджати так само як і електромобіль. Достатньо скористатися заводським шнуром для заряджання та під'єднати його до зарядної станції.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai запатентували революційні автомобільні колеса, які здатні змінювати свою форму.