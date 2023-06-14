Новий флагман: великий електрокросовер Hyundai вперше помітили під час тестів (фото)

Hyundai Ioniq 7 буде доступним у кількох модифікаціях і зможе проїхати до 480 км на одному заряді. Новинка отримає футуристичний дизайн з прямокутними формами.

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Новий електрокросовер Hyundai Ioniq 7 помітили під час тестів на дорогах. Прототип покритий камуфляжем, але деякі деталі дизайну легко розглянути. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новий Hyundai Ioniq 7 стане флагманською моделлю бренду. Це великий трирядний електричний кросовер з футуристичним дизайном та багатим оснащенням.

Попереду з'явиться роздільна оптика Фото: Motor1.com

Hyundai Ioniq 7 розділить платформу E-GMP з Kia EV9. Проте ці моделі відрізнятимуться зовні та внутрішньо.

Попереду з'явиться роздільна оптика з широкою світлодіодною смугою. Також модель може отримати фальшиву решітку радіатора.

Серійний Hyundai Ioniq 7 буде схожий на однойменний концепт-кар. Попри це, задня частина серійного кросовера буде іншою.

Серійний Hyundai Ioniq 7 отримав іншу задню оптику Фото: Motor1.com

Відомо, що колісна база новинки становитиме 3200 мм. Це дозволить забезпечити велику кількість простору в салоні.

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Очікується, що Hyundai Ioniq 7 буде доступний з трьома силовими установками на вибір. Топовий варіант запропонує два електродвигуни потужністю 380 к.с. та зможе проїхати до 480 км на одному заряді.

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