Найшвидший електромобіль Hyundai розсекретили до прем'єри (фото)
Hyundai Ioniq 5 N стане зарядженою версією популярного електричного хетчбека. Розгін електромобіля від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.
Заряджений електромобіль Hyundai Ioniq 5 N помітили під час тестів. Попри камуфляж, усі ключові елементи дизайну новинки можна розгледіти. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 виділяється серед конкурентів своїм незвичайним дизайном з елементами ретростилю. Тепер же настав час для спортивної модифікації моделі.
Hyundai Ioniq 5 N отримає новий кузовний обвіс з агресивними бамперами. Також новинку оснастять колісними дисками збільшеного діаметра.
Позаду можна помітити великий спойлер. Також привертає увагу новий масивний дифузор.
Крім зовнішніх доопрацювань, Hyundai Ioniq 5 N отримає спортивну підвіску. Електромобіль стане нижчим і зможе проходити повороти на вищій швидкості.
Hyundai Ioniq 5 N оснастять двома електромоторами сумарною потужністю близько 600 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.Важливо
Ще однією особливістю новинки стане звук, який видаватимуть електромотори. Він імітуватиме звучання бензинового двигуна з електричним тоном.
Вихід Hyundai Ioniq 5 N на ринок заплановано на кінець 2023 року. Початкова вартість новинки складе близько 60 000 доларів.
Раніше Фокус писав, що новий електрокросовер Hyundai Ioniq 7 помітили під час тестів на дорогах.