Найшвидший електромобіль Hyundai розсекретили до прем'єри (фото)

Hyundai Ioniq 5 N стане зарядженою версією популярного електричного хетчбека. Розгін електромобіля від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.

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Заряджений електромобіль Hyundai Ioniq 5 N помітили під час тестів. Попри камуфляж, усі ключові елементи дизайну новинки можна розгледіти. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 виділяється серед конкурентів своїм незвичайним дизайном з елементами ретростилю. Тепер же настав час для спортивної модифікації моделі.

Hyundai Ioniq 5 N отримає новий кузовний обвіс з агресивними бамперами. Також новинку оснастять колісними дисками збільшеного діаметра.

Hyundai Ioniq 5 N вирізняється новим кузовним обвісом Фото: carscoops.com

Позаду можна помітити великий спойлер. Також привертає увагу новий масивний дифузор.

Позаду з'явиться великий спойлер Фото: carscoops.com

Крім зовнішніх доопрацювань, Hyundai Ioniq 5 N отримає спортивну підвіску. Електромобіль стане нижчим і зможе проходити повороти на вищій швидкості.

Hyundai Ioniq 5 N оснастять двома електромоторами сумарною потужністю близько 600 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.

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Ще однією особливістю новинки стане звук, який видаватимуть електромотори. Він імітуватиме звучання бензинового двигуна з електричним тоном.

Вихід Hyundai Ioniq 5 N на ринок заплановано на кінець 2023 року. Початкова вартість новинки складе близько 60 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що новий електрокросовер Hyundai Ioniq 7 помітили під час тестів на дорогах.