Зразкова практичність: кросовер Suzuki Vitara вмістив 23 особи всередині (відео)

Suzuki вирішили створити незвичайну рекламу для кросовера Vitara. Акція підкреслила, наскільки місткіша ця модель порівняно з конкурентами.

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В Іспанії влаштували незвичайний експеримент за участю Suzuki Vitara. У кросовері одночасно перебували 23 особи, щоб продемонструвати практичність моделі. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Suzuki Vitara має попит у Європі та країнах Латинської Америки. Ця модель має невисоку вартість, але пропонує високий рівень практичності.

У дилерському центрі Suzuki Iberica влаштували незвичайну акцію, в рамках якої кросовер одночасно вмістив 23 особи. Це непоганий результат для компактного авто з колісною базою 2500 мм.

Для того, щоб вмістити стільки осіб, задні сидіння склали. Шестеро людей розмістилися на передньому ряду сидінь і ще сімнадцять перебували позаду.

У Suzuki підкреслили, що всі учасники акції молоді люди середнього зросту. За їхніми словами, вони виконали завдання з "веселою хореографією, великою гнучкістю та ентузіазмом".

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Друге покоління Suzuki Vitara випускається з 2015 року. У 2021 році модель отримала "м'яку" гібридну силову установку з 1,4-літровим двигуном і електромотором потужністю 129 к.с. і 235 Нм крутного моменту.

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