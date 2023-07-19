В Україну ввезли рекордну кількість електроавтомобілів: найпопулярніші моделі

За першу половину 2023 року в Україну імпортували більше електромобілів, ніж за весь 2021 рік. Найпопулярнішим брендом у цьому сегменті став Volkswagen.

Related video

В Україні стрімко зростає кількість повністю електричних автомобілів. За першу половину 2023 року в нашу країну імпортували 12 844 електромобілі. Про це розповіли на сайті Опендатабот.

Кількість ввезених електрокарів за перші шість місяців 2023 року перевищила показники за весь 2021 рік. Їх частка становить 7,2% від загального числа імпортованих автомобілів.

Найпопулярнішим брендом у цьому сегменті став Volkswagen. Частка електромобілів цього бренду становила 24%.

На другому місці серед брендів розташувалася Tesla. Їх частка за пів року становила 17,7%.

Важливо

В Україні різко впав попит на бюджетні автомобілі: названо причину

Трійку лідерів замикає Nissan. Частка електромобілів цього бренду становила 16,2%.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електромобілем в Україні Фото: Nissan

Топ 9 найпопулярніших імпортованих електромобілів в Україні:

Nissan Leaf — 1964 авто. Volkswagen ID.4 — 1040 авто. Tesla Model 3 — 924 авто. Volkswagen e-Golf — 796 авто. Honda M-NV — 785 авто. Tesla Model Y — 664 авто. Renault Zoe — 566 авто. Volkswagen ID.4 Crozz — 518 авто. Tesla Model S — 498 авто.

Раніше Фокус повідомляв, як змінилися ціни на популярні моделі автомобілів в Україні з початку 2023 року.