Задній привід і електромотор: Honda відродить культовий спорткар 2000-х (фото)

Honda розробляє одразу кілька електричних спорткарів, один з яких можуть показати вже цього року. Новинка може отримати потужну електричну силову установку і задній привід.

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Honda готує кілька нових спортивних електромобілів до 2030 року. Одним з них стане наступник культового спорткара Honda S2000. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Восени Honda відзначає 75-річний ювілей. Щоб відсвяткувати цю подію, компанія може представити наступника спорткара Honda S2000, який випускався з 1999 по 2009 рік.

Чутки підігріває той факт, що оригінальна Honda S2000 також була створена на честь 50-річчя бренду. Іншими "ювілейними" моделями були S500, S600 і S800.

У Honda не поділилися подробицями про нові спорткари Фото: Honda

У виданні Car Magazine поділилися, що Honda "готує свій перший повністю електричний спорткар". Журналісти зазначили, що ця модель буде сильно відрізнятися від своїх конкурентів.

З чуток, наступника Honda S2000 побудують на новій архітектурі e:N. Новинку можуть оснастити одним або двома електромоторами, встановленими ззаду.

Цілком імовірна й поява зарядженої версії Type R. У Honda наголосили, що ці модифікації не призначені виключно для моделей з ДВЗ.

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Оригінальна Honda S2000 оснащувалася 2,0- і 2,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 247 і 239 к.с. відповідно. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 6 секунд.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали спорткар Honda S2000 2008 року за $200 000.