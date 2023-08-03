Розкрито подробиці нового конкурента Tesla Model X і Mercedes EQS SUV від Huawei (фото)

Електричний кросовер Huawei сягає 5,2 м у довжину і буде доступний у версіях на 4, 6 і 7 місць. Вартість електрокара становитиме близько $140 000.

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Опубліковано фото флагманського електрокросовера AITO. Велика сімейна модель з'явиться на ринку в першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

AITO — автомобільний бренд концерну Huawei. Допомагає розробляти електрокросовер концерн JAC. Раніше було розсекречено гібридну версію цієї моделі, названу M9.

Вартість авто складе 140 000 доларів Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Huawei досягає 5230 мм у довжину при колісній базі 3110 мм. У нього елегантний дизайн із плавними обводами, вираженим "носом" і розкосими фарами.

Салон електромобіля показали на шпигунських фото. Впадає в око величезний тачскрін мультимедійної системи HarmonyOS від Huawei. Також авто отримає потужну акустику Huawei Sound і набір сучасних систем безпеки. Запропонують версії на 4, 6 і 7 місць.

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Автомобіль Huawei буде оснащений двома електромоторами і повним приводом, але його характеристики не розкривають. Зате відома ціна електрокара — 1 мільйон юанів ($140 000).

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Незважаючи на таку високу вартість, за 2024 рік планують випустити 50 000 авто. Кросовер Huawei кине виклик Tesla Model X і Mercedes EQS SUV.

Раніше Фокус повідомляв, що перший електричний кросовер від Huawei з'явився в Києві.

Також ми писали, що Huawei показали недорогий кросовер із запасом ходу 1455 км.