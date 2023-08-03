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Авто

Розкрито подробиці нового конкурента Tesla Model X і Mercedes EQS SUV від Huawei (фото)

електромобіль Huawei, автомобіль Huawei, кросовер Huawei
Фото: autohome.com.cn | Електромобіль Huawei — великий 5,2-метровий кросовер

Електричний кросовер Huawei сягає 5,2 м у довжину і буде доступний у версіях на 4, 6 і 7 місць. Вартість електрокара становитиме близько $140 000.

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Опубліковано фото флагманського електрокросовера AITO. Велика сімейна модель з'явиться на ринку в першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

AITO — автомобільний бренд концерну Huawei. Допомагає розробляти електрокросовер концерн JAC. Раніше було розсекречено гібридну версію цієї моделі, названу M9.

електромобіль Huawei, автомобіль Huawei, кросовер Huawei Fullscreen
Вартість авто складе 140 000 доларів
Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Huawei досягає 5230 мм у довжину при колісній базі 3110 мм. У нього елегантний дизайн із плавними обводами, вираженим "носом" і розкосими фарами.

Салон електромобіля показали на шпигунських фото. Впадає в око величезний тачскрін мультимедійної системи HarmonyOS від Huawei. Також авто отримає потужну акустику Huawei Sound і набір сучасних систем безпеки. Запропонують версії на 4, 6 і 7 місць.

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Автомобіль Huawei буде оснащений двома електромоторами і повним приводом, але його характеристики не розкривають. Зате відома ціна електрокара — 1 мільйон юанів ($140 000).

електромобіль Huawei, автомобіль Huawei, кросовер Huawei Fullscreen
У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Незважаючи на таку високу вартість, за 2024 рік планують випустити 50 000 авто. Кросовер Huawei кине виклик Tesla Model X і Mercedes EQS SUV.

Раніше Фокус повідомляв, що перший електричний кросовер від Huawei з'явився в Києві.

Також ми писали, що Huawei показали недорогий кросовер із запасом ходу 1455 км.