Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом

Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість. Усі ці моделі подешевшали в кілька разів через роки.

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Британські експерти назвали найвигідніші старі кросовери та позашляховики. Ці моделі сильно подешевшали через роки, але залишаються чудовими автомобілями. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

На ринку старих автомобілів можна знайти безліч чудових кросоверів і позашляховиків. Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість.

У рейтингу представлено 22 кросовери та позашляховики з пробігом, які розміщені в алфавітному порядку. Ці автомобілі подешевшали в кілька разів через роки та стали набагато вигіднішими.

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Топ 22 найвигідніших кросоверів та позашляховиків з пробігом:

Audi Q7 BMW X5 Dodge Nitro Ford Edge Hummer H3 Hyundai Santa Fe Infiniti QX70 Jeep Commander Kia Sportage Land Rover Freelander Lexus RX300 MG GS Maserati Levante Mazda CX-7 Mercedes-Benz GL Mini Countryman Mitsubishi Pajero Nissan Murano Porsche Cayenne Skoda Yeti Toyota Land Cruiser Volvo XC90

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